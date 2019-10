Guter Nährboden für Gründer

2018 gab es weniger Unternehmensgründungen als im Vorjahr. Ist das Klima für Existenzgründungen rauer geworden?

Thorsten Liliental: Ich würde eher sagen, dass die Rahmenbedingungen gut sind und sich im Laufe der letzten Jahre sogar verbessert haben. Gute Beratungsangebote zum Beispiel gibt es reichlich, auch das Beschaffen von Finanzierungen ist einfacher geworden. Speziell in Eckernförde ist es allerdings schwieriger als in anderen Regionen des Kreises, geeignete Räume zu finden. Da kommt das TÖZ als Gründerzentrum mit einem breiten Spektrum von Räumen und Dienstleistungen für Existenzgründungen ins Spiel. Wer jetzt gründen möchte, findet also im Prinzip gute Bedingungen vor. Doch nimmt der Arbeitsmarkt mehr denn je gut ausgebildete Leute auf, die früher in die Selbständigkeit gegangen sind.

Wie können Gründerzentren den Aufbau neuer Firmen unterstützen?

Zuallererst sind wir eine Anlaufstelle, wenn es um das Durchdenken und Bearbeiten einer Unternehmensidee geht. Wer tiefer gehen möchte, kann sich bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde grundständig beraten lassen. Um ein Geschäftskonzept oder einen Businessplan zu begleiten, stehen wir kostenfrei zur Verfügung – solange der Gründer es braucht. Wir können auch helfen, den Businessplan Banken-fähig zu machen. Vernetzung ist ein weiterer Punkt. Wir verfügen über Kontakte zu Unternehmen, Institutionen, Kreditinstituten und Hochschulen, mit denen wir in Schleswig-Holstein gut zusammenarbeiten. Wir haben Möglichkeiten, Türen zu öffnen, Kunden und Geschäftspartner zu finden. In Branchen wie Erneuerbare Energien, Logistik und Häfen, Digitalisierung und Automatisierung besitzen wir zudem eine besondere Expertise. Nicht zu vergessen: Mit dem Technik- und Ökologiezentrum Eckernförde bieten wir ideale und gedeihliche Rahmenbedingungen für den Start in die Selbständigkeit.

Das TÖZ gilt als eines der bestausgelasteten Gründerzentren der Region. Setzt sich diese Erfolgsgeschichte fort?

Ja. Wir sind sehr gut davor. Derzeit liegt die Auslastung bei 93 Prozent. In diesem Jahr sank sie zu keinem Zeitpunkt unter 90 Prozent. Das ist in Schleswig-Holstein top. Das haben einige andere Gründerzentren auch, es gibt aber Zentren, die sich mit der Auslastung um 50, 60, 70 Prozent herum bewegen.

Das Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) Das Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) Das Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) in der Marienthaler Straße in Eckernförde wurde im November 1995 eingeweiht. Nach einem guten Start folgte drei Jahre später bereits eine Erweiterung um den zweiten Bauabschnitt. Das Gründerzentrum umfasst heute insgesamt 3200 Quadratmeter vermietbare Fläche. Derzeit sind hier 42 junge Unternehmen beheimatet, die insgesamt rund 150 Mitarbeiter beschäftigen. Die Auslastung des TÖZ bewegte sich dieses Jahr zwischen 90 und 97 Prozent, es zählt damit zu den erfolgreichsten Gründerzentren der Region. Ein Highlight in seiner Geschichte war die Teilnahme als externes Projekt an der Weltausstellung Expo 2000. Die Immobilie gehört der Stadt Eckernförde, betrieben wird das TÖZ von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde. Die mehrjährige Sanierung des damals innovativen Baus mit seinem verglasten, begrünten Innenhof, Solartechnik und den ökologischen Dämmmaterialien ist inzwischen abgeschlossen.

Welche Auswirkungen haben die neuen Firmen auf die Region? Profitiert der Wirtschaftsstandort Eckernförde von den Ausgründungen?

Unbedingt. Es sind ganz viele Firmen in Eckernförde ansässig, die aus dem TÖZ kommen. Auch das Gewerbegebiet Marienthaler Straße hat sich ja zum Teil mit Firmen aus unserem Gründerzentrum gefüllt. Namhafte Unternehmen sind dabei, die in Eckernförde weiter wachsen. Das Umland profitiert ebenfalls. Es gibt natürlich auch Firmen, die sich entscheiden, nach Kiel oder anderswo zu ziehen. Aber die Stadt hat auf jeden Fall gutgehabt von den über 220 Firmen, die seit Bestehen aus dem TÖZ ausgezogen sind.

Wie kann man neue Unternehmen in der Region halten?

Junge Unternehmen müssen sich zunächst einmal etablieren. Der Wirtschaftsstandort insgesamt – dazu gehören Politik, Verwaltung, Banken und immer mehr auch Bildungsträger für Fachkräfte von morgen – hat eine Mitverantwortung für die Stabilisierung und das gedeihliche Wachstum von jungen Unternehmen. Wir als Wirtschaftsförderer können dabei mit unseren Angeboten und Netzwerken helfen. Auch zwei, drei Jahre nach der Gründung helfen wir weiter. Im TÖZ bieten wir allerhand Veranstaltungen an, die auch für bestehende Unternehmen interessant sind. Wenn sich alle beteiligten Akteure kümmern, engagieren und in Kontakt bleiben mit den jungen Unternehmen, dann verbessern wir deren Chancen.

Anfangs hatte sich das TÖZ auf Bauen und Ökologie konzentriert. Welche Branchen stehen aktuell im Fokus?

Das hat sich sehr gewandelt. Wir haben heute ganz viele Unternehmen, darunter viele Gründer, die sich in den Branchen Gesundheit und Wellness tummeln. Firmen aus dem Bereich Soziales sind ebenso Mieter wie solche aus dem maritimen Sektor. Aus der Baubranche gibt es noch einige Firmen. Firmen mit „ökologischen Geschäftsfeldern“, die früher bedingt durch die Fachhochschule im TÖZ stärker vertreten waren, sind leider seltener geworden.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung des Gründerzentrums?

Die sehe ich positiv. Ich glaube weiterhin, dass solche Einrichtungen von großem Wert sind für ein Mittelzentrum wie Eckernförde, aber auch für größere Städte. Der Bedarf, unser Haus und unsere Dienstleistungen zu nutzen, wird weiterhin da sein. Es gab aber auch einen Wandel. Dienstleistungen wie den Diktierservice beispielsweise nutzt heute kaum jemand mehr. Das ist passé. Gefragt sind Vernetzungen, neue Ideen, Kontakte zu Innovations-Herden wie – in unserem Fall – Kiel. Das ist wichtig für junge Unternehmen. Das Gründen ist komplexer und anspruchsvoller geworden. Dabei helfen wir, den Weg durch den Dschungel zu ebnen. Und wir stellen uns laufend den neuen Anforderungen.

Mit dem Coworking Space beispielsweise stellen wir uns auf die Bedarfe junger Leute nach guter Work-Life-Balance ein. Dieses neue Angebot lässt sich flexibel nutzen und vermittelt Wohlfühlatmosphäre statt nüchternem Büro. Die junge Generation will anders arbeiten. Das TÖZ bricht auf in die neue Zeit – und mit dem Coworking Space gehen wir einen neuen, innovativen Weg.

