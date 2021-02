Tüttendorf

Seit einem Monat sind Sie Bürgermeister in Tüttendorf. Sie sind, neben dem 32-jährigen Helge Kohrt von der SPD in Osdorf, der zweite sehr junge Amtsinhaber im Dänischen Wohld. Haben Sie sich beworben, damit die Kommunalpolitik den Frischekick bekommt?

Thomas Thee: Ich hoffe wirklich, dass mehr Junge Lust auf Kommunalpolitik bekommen, wenn sie sehen, dass man das wuppen kann. Dann würde die Mischung in der ehrenamtlichen Politik wieder besser stimmen. Für Tüttendorf ist das jetzt ein Novum. Ich habe vor der Wahl und auch jetzt aber immer wieder gehört, man solle Mut haben und es einfach mal mit einem jungen Bürgermeister probieren. Das finde ich gut.

Sie sind erst seit zweieinhalb Jahren Gemeindevertreter. 2018 wurden sie gleich Stellvertreter von Bürgermeister Wolfgang Kerber, der sein Amt abgegeben hat, damit Jüngere Verantwortung übernehmen. Die Kommunalpolitik hat sie aber schon vorher interessiert, oder?

Ja, ich war in der Jungen Union sehr aktiv. Allerdings musste dann vieles ruhen aufgrund meiner Nierenerkrankung. Ich war zehn Jahre an der Dialyse. Zu den Gemeinderatssitzungen ging ich trotzdem, weil mich das immer interessiert hat. Erst seit ich eine Spenderniere habe, kann ich mich engagieren wie ich will. Das macht mir Freude.

Wie viel Bezug zur Politik haben Sie in Ihrem Beruf im Landwirtschaftsministerium?

Es gibt immer wieder Berührungspunkte. Ich schreibe ab und zu Entwürfe oder Grußworte für den Minister, liefere Sachstandsberichte oder eine Vorbereitung für einen Termin. Ich habe politisches Denken auf vielen Ebenen gelernt. Daran ist auch mein Vater mit Schuld.

Inwiefern?

Mein Vater war auch in der Landesverwaltung tätig und immer politisch interessiert. Als junger Mann war er Kreistagsabgeordneter, noch bevor wir Kinder auf die Welt kamen. Zu Hause war Politik Gesprächsthema. Er hat mich auch zu Veranstaltungen mitgenommen. So habe ich schon als Jugendlicher Interesse gefunden. Mein Vater starb l2004. Es ist sehr traurig, dass er das jetzt nicht miterlebt.

Ursprünglich stammt Ihre Familie aber aus der Landwirtschaft?

Ja. Meine Großeltern hatten ihren Hof in Wulfshagenerhütten, ein Ortsteil von Tüttendorf. Das ist mein Elternhaus. Mein Vater übernahm den Betrieb. Aber auch unter damaligen Bedingungen war das nicht wirtschaftlich. Er studierte Landwirtschaft und schlug dann die Laufbahn im öffentlichen Dienst ein. Auch er war in der Agrarverwaltung.

Welche Themen haben Sie in Ihrer neuen Rolle schon auf dem Zettel?

Wir wollen ein Ortsentwicklungskonzept aufstellen. Wenn nicht alles aufgrund der Pandemie durcheinander kommt, soll noch im Februar die Umfrage bei den Bürgern beginnen. Man kann den aktuellen Stand bewerten, etwa Freizeitangebote, Kommunikation, Vernetzung. Und man darf Anregungen geben. Auf die Ergebnisse bin ich gespannt.

Was muss sich aus Ihrer persönliche Sicht verändern? Braucht Tüttendorf ein Baugebiet?

Ich gehe das ergebnisoffen an. Tatsächlich ist es sehr schwer, in Tüttendorf eine Wohnung zu finden, besonders für kleinere Haushalte und Singles. Auch ich habe das leidvoll erfahren. Es läuft gerade eine Wohnraumentwicklungsstudie des Kreises. Das Zwischenfazit zeigt klar, dass im Dänischen Wohld allgemein der Wohnraum knapp ist. Junges Wohnung ist sehr gefragt. Es fehlt aber auch seniorengerechtes Wohnen. Gleichwohl sollen nicht unendlich viele Flächen versiegelt werden.

Hat Tüttendorf überhaupt Wohnungen für ältere Menschen, denen das Eigenheim zu groß wird?

Gar nicht. Dennoch müssen wir zunächst die Umfrage für das Ortsentwicklungskonzept abwarten. Ich vermute, dass das Thema eine erhebliche Rolle spielen wird. Praktisch muss die Innenentwicklung obenan stehen: Platz sparendes Bauen, Baulücken schließen. Auch Mehrgenerationenhäuser könnten ein Weg sein. Es gibt tolle Ansätze in der Architektur.

Also kein Baugebiet?

Ich möchte das nicht ausschließen. Das bedarf aber der Abwägung. In unserer Region vor den Toren Kiels kann man die Entwicklung um uns herum nicht ausblenden.

Was steht sonst noch an?

Zum Beispiel das Repowering des Windparks Wulfshagen. Das beschäftigt uns garantiert die nächsten zweieinhalb Jahre.

Den Rahmen, den das Land abgesteckt hat, können Sie nicht ändern. Kann Tüttendorf trotzdem etwas für sich herausholen?

Wir können mit den Investoren verhandeln. Von Bürgern kam der Wunsch nach Beteiligung. Die Verhandlungen laufen. In dieser Sache ist die Politik aber außen vor. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Dann würde ein Teil der Wertschöpfung bei uns bleiben. Das betrifft auch die Gewerbesteuer. Tüttendorf hat da keine hohen Einnahmen.

Welches politische Thema liegt Ihnen am meisten?

Argrarpolitik. Aber das ist keine kommunale Sache. Ich kenne mich auch bei den Förderprogrammen im ländlichen Raum ganz gut aus. Ich hoffe, dass Tüttendorf davon profitieren kann.

Eine verstreute Gemeinde und einer, der zusammenführen will Die Gemeinde Tüttendorf liegt nicht einmal zwei Kilometer vom Ortsrand Gettorfs entfernt. Mit knapp 1200 Einwohnern ist sie eine der kleinen Gemeinden im Dänischen Wohld. Die Ortsteile sind verstreut: Blickstedt ist auf der anderen Seite der Verkehrsachse nach Kiel, der B 76, und weiter östlich gelegen. Wulfshagenerhütten befindet sich westlich zwischen den Gemeinden Schinkel und Neuwittenbek. Diese Tüttendorfer Ortsteile sind sechs Kilometer voneinander entfernt. Das Gut Wulfshagen liegt wiederum südlich und allein.

„In unserer Gemeinde zum Beispiel kulturell etwas zusammen auf die Beine zu stellen, ist nicht ganz leicht“, weiß der neue Bürgermeister Thomas Thee. Er will auch das versuchen. Thee wuchs in Wulfshagenerhütten auf und hat immer in der Gemeinde gewohnt. Er ist Agrarökonom und arbeitet im Landwirtschaftsministerium. In der Freizeit sitzt er gern mal auf dem Trecker. Und er ist großer Fußballfan. Borussia Dortmund ist der Klub, dem er die Daumen hält.

Wie viele Landwirte gibt es hier noch?

Zwölf. Darunter sind viele Familienbetriebe und der große Gutsbetrieb Wulfshagen.

Rechnen Sie weiter mit Harmonie in der Gemeindevertretung, wie wir sie von den drei Fraktionen bisher kannten?

Wenn wir zerstritten wären, hätte ich mich nicht beworben. Ich bin Teamplayer. Ich empfinde ein fraktionsübergreifendes Gruppengefühl. Ich werde mir Rat aus allen Fraktionen holen, mich austauschen. Es gibt große Unterstützungsbereitschaft.

Sie haben also guten einen Draht zur Ursula Schiwek von der SPD, die auch gern Bürgermeisterin geworden wäre und knapp unterlag?

Auf jeden Fall. Das war vor dem Duell, während des Duells und das ist nach dem Duell so. Wir haben uns nach der Wahl ausführlich unterhalten. Alles ist gut.

Eine persönliche Frage: Sie leben mit einer Spenderniere und müssen in Sachen Corona extrem vorsichtig sein, weil sie ein erhöhtes Risiko tragen. Wie kommen Sie als kontaktfreudiger junger Mensch damit klar, für den im Ehrenamt gerade eine spannende Ära beginnt?

Beruflich funktioniert das sehr gut, weil wir alle im Homeoffice sind. In der Gemeindepolitik läuft fast alles in Videokonferenzen. Öffentliche Sitzungen sind gerade nicht. Trotzdem ist da eine latente Angst, die mich belastet. Und fast immer nur in der 50-Quadratmeter-Wohnung zu sein, ist auch kein schöner Zustand. Ich bin ja gesellig, mir fehlt die menschliche Nähe sehr.

Und ich wünsche mir nichts mehr als eine schnelle Impfung. Daraus wir wohl erstmal nichts. Was bei der Impfstoffbeschaffung politisch gelaufen ist, macht mich nachdenklich. Trotzdem: Ich bin dankbar, dass ich das Bürgermeisteramt überhaupt annehmen konnte und meine Niere funktioniert. Andere Menschen haben es jetzt viel schwerer.