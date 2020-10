Gettorf

Auch der Umzug der Familie von Neumünster nach Gettorf zögert sich hinaus, weil eines der Pastorate im Umbau war. Trotzdem ist der 38-Jährige richtig angekommen in Gettorf. „Ich fühle mich zu Hause im Dänischen Wohld“, sagt er.

Herr Ströh, als Sie am 1. März 2020 Ihre Pastorenstelle in Gettorf antraten, war es fast ein Heimspiel. Als Vikar waren sie eine Zeitlang in dieser Gemeinde. Haben Sie alte Kontakte aufnehmen können?

Björn Ströh: Ich bin im September 2011 in Gettorf gestartet. Zuerst habe ich in der Grundschule mein Schulvikariat gemacht. Davon profitiere ich heute. Ich kenne einige Lehrerinnen und die Rektorin. Es ist hilfreich, schnell auf verschiedenen Ebenen Anknüpfungspunkte zu haben.

Zur Person Björn Ströh (38) stammt aus Lübeck, studierte in Kiel Theologie und verbrachte einen Teil des Studiums in Norwegen. Als Vikar lernte er von 2011 bis 2014 Gettorf zu schätzen. Als Pastor sammelte er erste Erfahrungen in Lunden in Dithmarschen und dann in Neumünster, wo er eine Pfarrstelle für Jugendarbeit hatte. Mit Ehefrau Hellen hat er drei Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Seit August ist die Familie im Pastorat zwei in der Herrenstraße vereint.

Was ist ein Schulvikariat?

Man wird in die Schule hineingeworfen, darf mitlaufen und soll unterrichten. Ein Lehrerin hat mich angeleitet und Rückmeldung gegeben, wie die Stunden und die Vorbereitung gelaufen sind. Am Ende stehen ein Unterrichtsentwurf, die Unterrichtsstunde und eine schriftliche Arbeit.

War Ihr Unterricht auf Religion beschränkt? Gehört diese Phase immer zur Pastorenausbildung?

Ja, sie gehört dazu. Aber ich habe auch Deutsch und andere Fächer vertretungsweise unterrichtet. Das hat richtig Spaß gemacht.

Haben Sie da mal überlegt, ob Sie lieber Lehrer wären?

Nein. Man ist als Pastor immer ein bisschen Lehrer. Das ist Hintergrund dieser Ausbildungsphase. Wir haben ja immer mit Menschen zu tun, auch mit Schülern, nicht nur im Konfirmandenunterricht. Am Puls der Pädagogik zu sein, bedeutet für mich übergreifendes Lernen. Das macht mir persönlich sehr viel Freude. Ich sehe mich aber nicht etwa als Jugendpastor, sondern arbeite gern mit allen Generationen. Das ist faszinierend an meinem Beruf.

Kommen wir zurück auf Ihren Start als dritter Pastor in Gettorf. Der Corona-Lockdown hat Ihnen den feierlichen Beginn mit Einführungsgottesdienst verhagelt. Waren Sie sehr enttäuscht?

Das war zu Beginn echt eine Herausforderung. Einen Gottesdienst konnte ich noch vor der Einführung mit dem Propst halten. So hatte mich ein Teil der Gemeinde schon in der Kirche erlebt. Doch zwei Tage vor besagtem Sonntag war Schluss mit allem. Es gab keine Gottesdienste mehr, keine Gruppen, nichts. Als Pastoren, als Kirchengemeinde mussten wir ganz eng zusammenrücken, miteinander reden, überlegen, was überhaupt noch geht. Ich habe das als Chance gesehen, schneller und intensiver in die Gemeinde hineinzukommen.

Sie sind sofort mit den Pastoren Dirk Schulz und Frank Boysen zu einem Team gewachsen?

Ja, wenngleich es natürlich Diskussionen gab, was wir wie am besten regeln. Ich wurde gleich Ehrenpfadfinder. Mit den Pfadis haben wir Lebensmittel ausgefahren. Ich habe ein Seelsorgetelefon mit Ehrenamtlichen initiiert. Auch wenn der Bedarf am Ende gar nicht so groß war, war auch die Unterstützung aus der Gemeinde sehr groß. Wir sind zusammengewachsen durch Corona.

Aber Sie konnten sich ja kaum persönlich bei den Menschen zu Hause vorstellen...

Stimmt. Aber wir haben uns beispielsweise unter Einhaltung aller Hygieneregeln mit dem Besuchskreis treffen können. Zu Geburtstagen habe ich Senioren angerufen oder Briefe geschrieben. Es gab tägliche Andachten im Netz, auf die wir immer Rückmeldung bekommen haben. Das empfinde ich als große Bereicherung.

Die Kirchengemeinde Gettorf ist verhältnismäßig rasch wieder zu Gottesdiensten zurückgekehrt, oder?

Das war uns wichtig. Rund um Ostern hatten wir erste Video-Live-Gottesdienste. Dabei durften wieder in unsere schöne große Kirche. Bald kam dann der erste Gottesdienst mit Anmeldung. Die Video-Aktionen hatten enormen Effekt. Plötzlich war mein Gesicht überall bekannt. Ich wurde angesprochen von Menschen, die ich noch nie gesehen hatte. Darunter waren auch Ältere, von denen wir gar nicht vermutet hatten, dass sie uns auf dem Smartphone, Tablet oder Computer folgen. Das wirkt nach.

Inwiefern?

Wir haben uns als Kirche für alle sichtbar gemacht. Jetzt weiß man voneinander. Man hat das Gefühl, man kann sich locker mal treffen, wenn man möchte.

Wie stark bestimmt die Pandemie Ihre Gespräche in der Gemeinde?

Corona spielt in allen Dingen eine Rolle. Ein Teil der Menschen hat sehr unter Einsamkeit gelitten. Das ist jetzt besser. Andere waren überrascht, was man alles auf die Beine stellen kann. Aber betroffen fühlen sich bis heute alle, mit denen ich spreche.

Aktuell steigen die Infektionszahlen stark. Haben Sie Befürchtungen, dass das Gemeindeleben doch wieder zum Erliegen kommt?

Es ist die große Herausforderung dieser Zeit, genau hinzuhören, was sich die Leute sich wünschen und kreativ darauf einzugehen. Nach den Sommerferien war dann doch weniger möglich als erhofft. Beispiel Einschulungsgottesdienst: In der Kirche ging es nicht. Eltern und Schulen machten uns klar, dass sie darauf nicht verzichten wollen. Dieser feierliche Moment gehört einfach dazu für die Kinder und Eltern im Wohld. Wir haben zwei Feiern für die Parkschule und einen für die Schule in Neudorf unterm Sonnensegel im Pastorengarten gehalten. Dafür waren alle dankbar. Es lohnt sich also, kreativ zu sein.

Die Open-Air-Saison ist bald vorbei. Sie haben ja im Garten auch andere Gottesdienste gefeiert. Wie geht es weiter, wenn es draußen kalt ist und regnet?

Das ist ein großes Thema, vor allem im Hinblick auf Weihnachten. Wir überlegen, ob wir zum Video-Format zurückkehren. Vielleicht geht auch trotzdem draußen etwas. Wir werden mehrere Dinge kombinieren und die neuen Erfahrungen einbringen.

Hat Corona den Zusammenhalt in der Gemeinde gestärkt oder bröckeln die Reihen?

Wir hatten deutlich mehr Gottesdienstteilnehmer als früher, bestätigen meine Kollegen. Es wird keinen Weg zurück zu Schema F geben. Wir werden Veränderungen aus dieser Zeit mitnehmen. Jüngere Menschen wertschätzen eine freiere Form von Gottesdienst. Ältere waren oft vorsichtiger.

Die Kirche muss auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde sparen. Sind alle drei Pastorenstellen in Gettorf langfristig sicher?

Es wird sich auf längere Sicht etwas verändern. Der Einstellungsstopp für Pastoren ist beschlossen. Ich weiß zu schätzen, dass wir noch drei Kollegen sind. Wenn einer von uns geht, wird er nicht mehr ersetzt. Es ist jetzt die Herausforderung an die Gemeinde, sich damit auseinanderzusetzen und zu prüfen, wo wir zusätzliche Ressourcen gewinnen.

Für Schinkel ist zwar Ihr Kollege Schulz zuständig. Dennoch an Sie die Frage, ob die kleine Kirche dort von der Schließung bedroht ist?

Das ist zurzeit definitiv kein Thema. Der Dänische Wohld hat nur wenige Kirchen. Es kommt uns vielleicht gerade zugute, dass nicht so viele Kirchen zu unterhalten sind.

Welchen Wunsch haben Sie für Kirche im Dänischen Wohld?

Dass wir nicht fahrende Dienstleister werden, die in vielen Orten die Gottesdienste und Amtshandlungen anbieten. Ich wünsche mir, dass Pastoren und Pastorinnen auch in Zukunft Ansprechpartner und Lebensbegleiter vor Ort bleiben, dass die Nähe zu den Menschen garantiert ist. Diesen Wert darf die Kirche nicht aufgeben.

