Sönke Rix ist stellvertretender Landesvorsitzender und Sprecher seiner Fraktion für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der sechs SPD-Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein. Am Sonnabend gibt er den Kreisvorsitz beim außerordentlichen Parteitag in Eckernförde vorzeitig ab.

Herr Rix, als Sie 2002 Vorsitzender wurden, hatte der SPD-Kreisverband 3300 Mitglieder. Wie viele sind es heute?

Sönke Rix: Etwa 2200. Wie andere Parteien haben auch wir Mitglieder verloren, das ist ein gesellschaftlicher Trend. Ein Kreis mit einer durchschnittlichen Bevölkerungsstruktur wie Rendsburg-Eckernförde bleibt davon natürlich nicht verschont. Machen wir uns nichts vor: Wenn jemand in die SPD eintritt, dann nicht unbedingt wegen der Kreispolitik. Es gab in meiner Zeit auch keine große Zahl von Austritten aufgrund der Kreispolitik. Insgesamt gab es im Kreisverband eine große Geschlossenheit. Inhaltlicher Streit oder Personalauseinandersetzungen wurden immer fair und solidarisch ausgetragen.

Bei der Kommunalwahl 2018 erreichte die Kreis-SPD nur noch 23 Prozent.

Richtig. Man kann das überwiegend dem Bundes- und dem Landestrend zuschieben – aber nicht nur. Vielleicht hätte man ein paar Prozentpunkte mehr erreichen können. Das ist auch ein Grund, weshalb ich Platz mache für jemanden an der Spitze, der andere Ideen hat.

Sie sind neunmal mit großen Mehrheiten gewählt worden. Ist Ihr Rücktritt ein Signal an andere, trotz vermeintlichen Rückhalts Platz zu machen?

Jeder Mandats- und Funktionsträger sollte sich immer auch selbst hinterfragen. Ich bin froh, dass ich es getan habe, bevor ich dazu aufgefordert wurde. Das bekommen leider nicht alle hin.

Welche Leuchttürme bleiben Ihnen aus den 17 Jahren in Erinnerung?

Wir haben der Kreistagsfraktion mit unseren Wahlprogrammen immer eine ordentliche Arbeitsgrundlage auf den Weg gegeben, das ist die originäre Aufgabe eines Kreisverbands. So konnte sie auch ohne eigene Mehrheit Akzente setzen, wie bei der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs oder beim Nein zur Privatisierung des Krankenhauses. Das waren inhaltlich gute Leitlinien. Positiv ist auch, dass wir immer viele Mandatsträger auf Landes-, Bundes- und Europaebene gestellt und eine starke Kreistagsfraktion haben.

Gab es auch Tiefpunkte?

Verlorene Wahlen gehören dazu, anfangs hatten wir noch eine Mehrheit mit der Kooperation zwischen SPD, SSW und Grünen. Es war eine herbe Niederlage, als die plötzlich wegfiel. Eine Enttäuschung war für mich auch, dass sich unser Kandidat für das Landratsamt, Frank Martens, 2008 bei der letzten Direktwahl gegen zwei CDU-Kandidaten sehr knapp nicht durchsetzte.

Ein Blick nach Berlin – wie ist die Stimmung?

Uns geht es – auf gut Deutsch gesagt – gerade beschissen. Die schlechten Prognosen – auch bei der Union – sind eine harte Belastungsprobe für die Koalition. Das wird eine längere Durststrecke, die nicht durch das Auswechseln einer Person zu lösen ist.

Haben Sie einen Favoriten?

Für den Bundesvorsitz habe ich keinen Favoriten, als Gleichstellungspolitiker kann ich mir gut eine Doppelspitze vorstellen. Auf jeden Fall sollten, wenn es mehrere Kandidaturen gibt, die Mitglieder befragt werden. Am besten wäre, wenn am Ende ein gutes team an der Spitze steht, das die gesamte Breite unserer Partei darstellt. Insgesamt bedaure ich, dass die Sachthemen völlig in den Hintergrund geraten, es wird ja weiter an Gesetzen gearbeitet. Wir als SPD wollen zum Beispiel das Klimaschutzgesetz und die Grundrente durchsetzen.

Was geben Sie Sabrina Jacob auf den Weg?

Nichts ist schlimmer als öffentliche Ratschläge. Die braucht Sabrina Jacob auch nicht, denn sie hat bisher sehr gute Arbeit gemacht und bringt Erfahrung aus ihrer Arbeit als Kreistagsabgeordnete, als Bürgermeisterin und als Ortsvereinsvorsitzende mit.

Werden Sie etwas vermissen?

Natürlich. Als Kreisvorsitzender hat man Einfluss. Es könnte mich manchmal reizen, mich in Dinge einzumischen, obwohl mir das nicht zusteht. Ich werde es aber nicht tun. Das habe ich der künftigen Kreisvorsitzenden versprochen.

