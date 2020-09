Gettorf

Julia Dittmer (17) hätte sich nicht träumen lassen, dass sie kurz vor dem Schulabschluss sägt, schleift, hämmert. Sie hat an einem großen Schaukasten für Aktivitäten der Isarnwohld-Schule – Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil am Ortsausgang nach Tüttendorf – mitgebaut.

Sie hat es zusammen mit zwei Jungen locker geschafft – obwohl sie sich für handwerklich unbegabt hielt. Stolz bestücken sie und Finn Voß (17) aus der ehemaligen Klasse 10 a jetzt den Kasten. Seine gerahmten Glastüren sind sauber mit im Holz versenkten Scharnieren befestigt – alles wirkt massiv und sehr professionell gefertigt.

Anzeige

Lernen durch Engagement verlangt Eigenveratwortung

„Zuerst haben wir ein Modell gebaut und geschaut, ob alles stabil ist und so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben“, berichtet Julia. Finn ergänzt: „Konstruiert haben wir dann am PC. In der Werkhalle meines Vaters konnten wir arbeiten und Werkzeug benutzen. Firma Struve hat uns zum Anstrich beraten und Farbe spendiert.“

Weitere KN+ Artikel

Nun steht das schicke Teil in der Schulfarbe Hellgrün nicht etwa auf dem eigenen Schulhof, sondern vor der Parkschule an der Kirchhofsallee. Dass es hier gerade professionell einbetoniert worden ist, ist dem Lohnunternehmen von Finns Vater zu verdanken.

Lehrer Dietrich Meyer-Jessen bot den Jugendlichen im vergangenen Schuljahr im Wahlpflichtunterricht (WPU) diese Chance, nachdem er und ein Kollege sich dafür fortgebildet hatten.

Schüler aus Gettorf dürfen bei Hilfsorganisationen abgucken

Idee von Lernen durch Engagement: Am „ Tatort Leben“ übernehmen Schüler Verantwortung, entdecken Logistik und Arbeitsweise von Hilfsorganisationen, initiieren soziale oder der Umwelt dienende Projekte und erkennen deren Bedeutung für die Gesellschaft.

Gern hätten Meyer-Jessen und seine Truppe, die sich aus Schülern aller zehnten Klassen zusammensetzte, die Projekte schon früher öffentlich vorgestellt. Doch Corona kam dazwischen. Besucher konnten nicht eingeladen werden.

Inzwischen sind die Zehntklässler aus dem Gemeinschaftsschulteil längst in der Ausbildung oder besuchen andere Schulen. Deshalb kann auch Robin, der Dritte von der Schaukasten-Truppe, am Vorstellungstag nicht dabei sein.

Soziale Verantwortung spielt an der Isarnwohld-Schule eine Rolle

Was hat ein Schaukasten mit sozialen Projekten zu tun? Finn: „Unsere Idee war, dass unsere Schule vor der Grundschule mit aktuellen Aktivitäten wirbt und den Dritt- und Viertklässlern zeigt, was es an der weiterführenden Isarnwohld-Schule alles so gibt. Eltern, die ihre Kids abholen, können auch gleich informieren.“

„Die Schüler haben sich zu viert oder zu dritt Projekte in Gettorf ausgesucht, die sie umsetzen wollten“, erläutert Meyer-Jessen. „Dabei durften sie auch Kooperationspartner finden oder Sponsoren gewinnen. Planung und Umsetzung erfolgten in Eigenregie bei wöchentlichen Treffen.

Einmal pro Woche gab es zudem eine Zusammenkunft im Fachunterricht mit den anderen. Wir haben in den vier Monaten Laufzeit regelmäßig reflektiert, wie die Projekte laufen, was klappt, wo es hakt. Ziele und Zeitplanung hatten wir gemeinsam festgelegt.“

Isarnwohld-Schüler initiierten Projekte für Gettorf , Osdorf und Kiel

Zum Abschluss präsentierten die 33 Jugendlichen Dokumentation und Ergebnisse vor Mitschülern, Schulleitung und Eltern. Natürlich waren nicht nur Finn, Julia und Robin so kreativ.

Das haben die anderen Schüler geleistet: Spendensammlung fürs Tierheim Uhlenkrog in Kiel; Aufstellen eines Pfandflaschencontainers am Sportplatz mit Ziel, das Pfandgeld dem Tierpark zu spenden; eine Blühwiese mit Staudenbeet an der Isarnwohld-Schule anlegen; Bau von Nistkästen.

Es gab Backen mit Kindern der Betreuten Grundschule Osdorf oder zugunsten der Kriegsgräberfürsorge als Friedensdienst oder mit Senioren im Altenheim Gettorf; eine Kreativwerkstatt für die Parkschule; Spielgruppe für eine Kita in Osdorf; Bäume pflanzen für den Klimaschutz.

„Das Ganze hat viel Spaß gemacht und uns gezeigt, dass wir uns etwas zutrauen können“, ziehen Julia und Finn Bilanz. Ihr Lehrer schließt sich an. „Lernen durch Engagement setzen wir fort und sind jetzt Mitglied eines Netzwerkwerks von Schulen, die Ähnliches praktizieren.“

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.