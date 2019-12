Wildernde Hunde bedrohen Wild und Vögel

Haby

Ein niedliches Rehkitz, zutraulich - wirklich? Eine Spaziergängerin in Haby wundert sich über das kleine Tier, das gleich an zwei Tagen hintereinander regungslos am Weg steht, als sie ihre Spazierrunde macht. Da stimmt etwas nicht. Braucht es Hilfe?

"Sie hatte sich dem Jungtier genähert, konnte es sogar anfassen", berichtet Jungjäger Tjorven Neidhardt aus Holtsee später. Der 19-Jährige aus Holtsee ist gerade auf Revierrundgang, als er die Frau mit dem Kitz unweit der Dorfmitte von Haby antrifft. Ein Bockkitz, wie sich herausstellen soll, ein männliches Rehkitz, sechs Monate alt.

Er begutachte das Tier. Von der Ricke, der Mutter, bei dem ein so junge Reh normalerweise noch wäre, keine Spur. Nur mühsam hält sich der kleine Bock auf den Beinen, sackt zusammen, sobald man ihn anstupst, bleibt regungslos.

Der Jagdpächter aus Revensdorf kam sofort nach Haby

Neidhardt informiert Habys Revierpächter Karl-Heinz-Loose aus Revensdorf. "Ich musste das Jungtier töten", sagt er. Sein Vater, ebenfalls Jäger und Besitzer einer Schlachterei, bricht das Tier in seinem Betrieb später auf, seziert es fachgerecht. Loose ist dabei.

Der stellt fest: "Ein eindeutiger Befund: Zahnabdrücke eines Hundes sogar noch auf den Knochen am Hals. Die Halsnerven sind durchtrennt durch den Biss. Das Jungtier muss ungeheuer gelitten haben. Es war gelähmt, konnte keine mehr Nahrung aufnehmen." Äußerlich weist das Bockkitz nur wenige Verletzungen auf.

Der Hund ließ wohl gleich wieder ab. Vielleicht wurde er zurückgepfiffen. Loose nimmt deshalb möglichen Spekulationen den Raum. "Ein Wolf, den wir hier nicht haben, hätte es nicht losgelassen. Für ihn wäre es Beute."

Hunde haben Leinenzwang im Wald, Hundehalter ist verantwortlich

Nahe der Fundstelle zweigt ein Waldweg ab. Und hier steht es auf einem Schild: Hunde gehören an die Leine - wie immer im Gehölz. Flyer zum richtigen Verhalten mit Hund in Feld, Flur und Wald kann man auch mitnehmen. Halter oder Halterin des wildernden Hunds interessierte das offenkundig nicht.

Loose ist seit 40 Jahren Jäger und führte immer einen Hund. Der 69-Jährige ist auch Ausbilder und Richter im Jagdgebrauchshund-Verband, der Dachorganisation für allen Jagdhunderassen.

"Mein Hund tut nichts" lässt er nicht gelten als Grund für Missachtung der Leinenpflicht im Wald und der Achtsamkeit auf allen anderen Wegen. "Jeder Hund muss auf dem Weg und in Sichtweite bleiben. Er darf nicht in Knicks, auf Äckern, Weiden, Wiesen laufen. Er muss aufs Wort gehorchen - oder immer an die Leine", sagt er.

Regeln für Hund und Herrchen in der Natur Hunde müssen laut Landeswaldgesetz im Wald immer an der Leine gehen und dürfen sich wie ihre Besitzer nur auf den Wegen aufhalten. In der freien Landschaft müssen Spaziergänger, Jogger, Radler auf Wegen oder am Wegesrand bleiben. Gleiches gilt für ihre Hunde, die in Sichweite bleiben und Gehorsam zeigen müssen (Landesnaturschutzgesetz). Auch landwirtschaftliche Flächen dürfen nicht betreten werden und sind kein Hundeauslauf. Für Naturschutzgebiete gelten gesonderte Verordnungen. Hunde, die gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Vieh, Wild, Vögel hetzen, gelten als gefährlich. Für sie gelten besondere Auflagen. Allein wildernde Hunde darf der Jäger oder die Jägerin töten.

Vögel, Rehkitze , älteres Wild sind auch auf der Flucht in Gefahr

Aus gutem Grund: Wild nimmt Hundewitterung von Weiten auf. Dann ergreift es die Flucht, läuft kopflos auf Straßen, verletzt sich an Zäunen. Loose: "Auch Flugwild, wie die überwinternden Gänse auf Äckern und in feuchten Niederungen, fliegt massenhaft auf, wenn ein Hund rennt. Alle Wildtiere fahren ihren Stoffwechsel im Winter zurück, um Energiereserven zu bilden. Die gehen so verloren. Sie werden anfällig, der Bestand der Art leidet."

"Hundehalter, die das nicht wissen und beachten, beeinträchtigen den Naturkreislauf", bestätigt Berufsjäger Christopher von Dollen. Der Chef des Hegelehrreviers Gönwohld des Landesjagdverbands in Schwedeneck kennt das nur zu gut.

Berufsjäger setzt auf Aufklärung über wildernde Hundehunde und die Folgen

"In Küstennähe und landesweit in touristischen Gebieten ist das ganzjährig ein wachsendes Problem. Gäste haben oft keine Ahnung, was ihr Hund in der Landschaft anrichtet." Er setzt auf präventive Aufklärung.

Wie nötig sie ist, hat er vor kurzem wieder in Krusendorf gesehen. Ein Hund hetzte durch eine hohe Wiese, scheuchte die Vogelwelt in der Deckung auf. Mit dem Handy konnte von Dollen das filmen.

Hunden ist das Verhalten kaum zu verübeln. Auch sie folgen Instinkten. "Der süßliche Duft der Rehe etwa macht sie kirre", weiß Hundeexperte Loose. "Gerade deshalb kommt es so ganz die Hundehalter an."

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.