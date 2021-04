Eckernförde

Die Corona-Tests in Eckernförde werden nach Einheimischen, Tagesgästen und Übernachtungsgästen aufgesplittet. In der vergangenen Woche wurden keine positiven Fälle von Urlaubern bekannt. Bislang gab es drei Positiv-Tests, von denen Einheimische betroffen waren. Alle anderen hatten nach Angaben von ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann einen negativen Befund. Ein besonderer Dank gehe an den Einsatz des Testzentren-Personals.

Corona-Tests in Eckernförde: Neue Anlaufstelle im „A Tavola“

In Eckernförde kommt ab dem heutigen Montag eine weitere Teststation hinzu: das Restaurant A Tavola in der Kieler Straße 78 (Alte Bauschule). Gastronom Dirk Lettmann stellt einen Raum zur Verfügung, in dem Arzt Dr. Ulf Ratje eine neue Anlaufstelle für Antigen-Schnelltests einrichtet.

Tests sind montags bis sonntags von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags zusätzlich von 10 bis 12 Uhr möglich. Mit dem „A Tavola“ verfügt Eckernförde jetzt über insgesamt 13 Anlaufstellen für Bürgertests. Aufgrund des hohen Bedarfs werden außerdem die Zeiten in der Bürgerbegegnungsstätte um zwei Stunden von 8 bis 12 Uhr ausgedehnt.

Das sind die weiteren Test-Stationen

Hier gibt es weitere Testmöglichkeiten in Eckernförde – ohne Anmeldung: im Corona-Testmobil, Mo-So 10-18 Uhr, Parkplatz Exer/Strandpromenade; Testzentrum Dr. Ulf Ratje, Mo-Fr 16.30-18.30 Uhr, Sa/So 10-12 Uhr, Bergstraße 2-4; Hotel-Restaurant Siegfried-Werft, Mo-So 16.30-18.30 Uhr, Vogelsang 12; Bürgerbegegnungsstätte, Mo-Fr 8-12 Uhr, Rathausmarkt 3; Technik- und Ökologiezentrum, Do 10-12 Uhr, Marienthaler Straße 17; Firma Behn, Do 7-9.30 Uhr, Kadekerweg 2; Stadtverkehr Eckernförde, Fr 8-10 Uhr, Rosseer Weg 20.

Nach Terminvergabe: Apotheke am Bahnhof, Tel. 04351/5546, Bahnhofstraße 11-13; Apotheke am Hörst, Tel. 04351/44949, Rendsburger Straße 119; Löwen-Apotheke, Tel. 04351/2970, Kieler Straße 23; Möwen-Apotheke, Tel. 04351/3211, Kieler Straße 66; Nicolai-Apotheke, Tel. 04351/71700, Langebrückstraße 16.