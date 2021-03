Schwedeneck

Geländespiele im Wald, gemeinsames Singen am Lagerfeuer oder Wanderungen am Strand: Tausende Kinder, Jugendliche und Gruppenbetreuer aus dem Bundesgebiet tummeln sich jedes Jahr auf der Jomsburg. Gerade im Sommer wimmelt es von Zelten auf der Wiese. „Die Erinnerungen an Spiel, Spaß und Abenteuer bleiben ein Leben lang haften“, schwärmt Jana Lüth aus Kiel, die früher selbst aufregende Zeiten auf dem Lagerplatz des freien Pfadfinderbundes erlebt hat.

Jomsburg: Spendenaktion für den Burgverein, der für die Liegenschaft zuständig ist

Vor wenigen Wochen hat die 43-Jährige eine Rettungsaktion für die Jomsburg organisiert: Auf der Online-Spendenplattform Betterplace.org kamen dadurch bisher rund 12.000 Euro von Pfadfindern und Ehemaligen zusammen – für den Burgverein, der für die Liegenschaften zuständig ist.

Instandhaltungsmaßnahmen vorerst gestoppt

Hauke Haß, Vorsitzender des Fördervereins, ist erleichtert: „Die Burg braucht das Geld, das verschafft uns Luft.“ Ohne den Spendensegen wären nach seiner Einschätzung im Jugendlager bald die Lichter ausgegangen. So ließen sich zumindest die Nebenkosten (Versicherung, Strom, Kredite) stemmen. „Doch Instandhaltungsmaßnahmen haben wir vorerst gestoppt“, stellt der Eckernförder mit Bedauern fest. Für Renovierungen, Reparaturen & Co. reichten die Mittel momentan nicht aus.

In der Corona-Krise ist nur ein Drittel der Kapazitäten der Jomsburg nutzbar

Denn schon im vergangenen Jahr mussten die Pfadfinder wegen der Pandemie an ihre Rücklagen. Haß: „Hier läuft ja die Finanzierung vor allem über die Einnahmen aus der Vermietung an Gästegruppen.“ Allerdings lasse sich in der Corona-Krise gerade einmal ein Drittel der Kapazitäten der Jomsburg nutzen – wegen der Abstands- und Hygienebestimmungen. Im vergangenen Sommer bis Oktober herrschte zwar Betrieb auf dem Lagerplatz, allerdings nur in „erheblich kleinerem Rahmen“, so der 50-Jährige.

Im Lockdown war bekanntlich keine Vermietung möglich, obwohl selbst im Winter durchaus Interesse an Übernachtungen vor Ort besteht. Ob Himmelfahrt, Pfingsten oder Sommerferien: Für dieses Jahr liegen bereits diverse Anfragen von Jugendgruppen vor. „Natürlich verfolgen alle die Entwicklung der Corona-Lage“, erklärt Jana Lüth, „wir hoffen jetzt auf den Sommer.“

Das Versammlungshaus ist wegen Einsturzgefahr gesperrt

Eine besondere Baustelle auf dem Jomsburg-Gelände ist das betagte Versammlungshaus. Auf den sogenannten Remter war im Herbst 2019 eine alte Linde gekippt. Der Dachstuhl hat jetzt einen sichtbaren Knick. „Zum Glück ist kein Mensch zu Schaden gekommen“, sagt Haß. Das Gebäude ist allerdings wegen Einsturzgefahr gesperrt. Weil der Baum auf öffentlichem Gelände stand, steht die Gemeinde wegen möglicher Versicherungsleistungen in Kontakt zum Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein. „Der Baum ist ganz überraschend umgefallen, das war vorher überhaupt nicht erkennbar“, berichtet Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU). Es habe sich dann ein Pilzbefall an der alten Linde herausgestellt. Den Vorfall nahm die Gemeinde zum Anlass, in Schwedeneck alte Bäume unter die Lupe zu nehmen.

Weil das Versammlungshaus in die Jahre gekommen war, hatten die Jomsburg-Pfadis schon vor dem Baumumsturz mit einem Ersatzgebäude geliebäugelt, so Haß. Wegen der aktuellen Geldknappheit aufgrund der Corona-Krise müsse nun womöglich eine Instandsetzung ausreichen. Aber die Lösung stehe noch nicht fest. Unterstützung von Privatleuten oder Firmen ist bei den Jomsburg-Freunden jedenfalls willkommen, wie Jana Lüth und Hauke Haß betonen – egal, ob nun finanziell oder durch Arbeitskraft, sobald es die Corona-Lage wieder zulässt. (Weitere Infos unter www.jomsburg.de)