17 Jahre im Dienst der Jugendfeuerwehr

Starker Nachwuchs: Die Zahl der Mitglieder in den 40 Jugendfeuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zuletzt um 13 auf 1026 gestiegen. Immer mehr Mädchen treten in die Truppe ein. Sehr zur Freude von Kreisjugendfeuerwehrwart Thorsten Weber, der den Nachwuchs seit 17 Jahren betreut.

Von Tilmann Post