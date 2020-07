Von Tilmann Post

Die 1969 gebaute Friedhofskapelle am Saxtorfer Weg in Eckernförde wird entwidmet. Das Verfahren hat bereits begonnen. In Schleswig-Holstein und Hamburg wurden in den vergangenen fünf Jahren knapp ein Dutzend sakrale Gebäude geschlossen, teilt die Nordkirche auf Nachfrage mit. Quelle: Tilmann Post