Der pensionierte, langjährige Leiter der ehemaligen Eckernförder Gorch-Fock-Schule, Karl-Heinz Groth (80), war Mitglied im Niederdeutsch-Beirat des Landtags und fast 25 Jahre lang „Bass“ der Plattdüütsch Gill Eckernför. Die Kieler Nachrichten sprachen mit ihm über sein neues Buch und die Zukunft der Plattdeutschen Sprache.

In Ihrem neuen Buch „So snackt Schleswig-Holstein“ haben Sie viele Wörter und Redewendungen erklärt. Was ist Ihr persönliches Lieblingswort auf Plattdeutsch?

Karl-Heinz Groth: Das wären so viele, dass ich sie gar nicht alle aufzählen könnte. Aber eine Formulierung gefällt mir am besten: „Ahn Leev vergnegelt dat Hart“. Das ist so eine Richtschnur meines gesamten Lebens gewesen. Vor allem von meiner Mutter geprägt, die trotz vieler Nackenschläge immer nach vorne blickte: Ohne Liebe verkümmert das Herz.

Was hat für Sie den Anstoß gegeben, das Buch zu schreiben?

Es geht zurück auf eine Befragung eines Zeitungsverlags darüber, wie in Schleswig-Holstein gesprochen wird. Vor allem mit Blick auf das Plattdeutsche, aber auch das Friesische und das sogenannte Petutanten-Deutsch als Schnittstelle zu Dänemark. Ich habe mich gefreut über die immense Zahl an Zusendungen. Das musste alles in eine Fassung gebracht werden. Dazu habe ich mich bemüht, mich an den Mensing zu halten, das große plattdeutsche Sprachwerk, an dem wir uns orientieren. Entstanden in den 1920er-Jahren, hatte unter anderem auch der Eckernförder Heimatforscher Willers Jessen daran mitgewirkt. In meinem Buch sind aus den Zusendungen etwa 450 Beiträge entstanden. Zusammen mit den vorangegangenen Bänden „So spricht Schleswig-Holstein“ und „So feiert Schleswig-Holstein“ summieren sich 1200 bis 1300 Beiträge.

In Eckernförde sind Sie als unermüdlicher Kämpfer für das Plattdeutsche bekannt. Was macht den Unterschied aus für den Menschen, ob er hochdeutsch oder plattdeutsch spricht hier im Norden?

Die Sprache klingt ganz anders. Wer in sich hineinhört, kann dabei feststellen, dass er zum Beispiel Gefühle wie Nähe und Geborgenheit empfindet. Man muss die Sprache ja nicht können. So sagte der ehemalige Eckernförder Bürgermeister Kurt Schulz einmal zu mir, wenn wir über das Plattdeutsche redeten: „Ich versteh‘ das Plattdeutsche nicht immer, aber ich liebe es.“ Es wäre völlig falsch, wenn es Bestrebungen gäbe, allen Menschen in Schleswig-Holstein aufzudrücken, sie sollten möglichst das Plattdeutsche erlernen.

Verändert das Plattdeutsche den Menschen oder das Miteinander?

Ja, doch. Es ist unmittelbarer. Und es stimmt, wenn mir manchmal so ein Fluch auf den Lippen liegt, und ich mir sage, dass hätte ich auf Hochdeutsch nicht sagen können. Ich bekam einmal einen Anruf einer früheren Kultusministerin, die sich in einer Angelegenheit rückversichern wollte. Da entfuhr es mir: „De doren Ossen hebbt keen Ahnung.“ Sie legte auf. „Diese Ochsen haben keine Ahnung“– sie bezog das auf sich. Doch sie rief noch einmal zurück und sagte: Es habe so schön geklungen, aber sie habe es zunächst als eine Beschimpfung in ihre Richtung empfunden. Ich konnte das auf der Stelle klären. So komme ich über das Plattdeutsche ganz schnell mit anderen Menschen ins Gespräch. Die Sprache ist knapper. Sie verfügt nicht über Konjunktionen, sondern ist viel unmittelbarer und direkter beim Menschen.

Das Moin als Begrüßung ist wieder in. Doch dort endet für viele auch schon der plattdeutsche Wortschatz.

Das stimmt. Und sie wissen oft nicht, woher dieses Moin stammt. Das Wort ist hergeleitet von dem ostfriesischen „Mojen Dag“ und heißt soviel wie „Schönen Tag“. In Schleswig-Holstein und auch Südjütland ist das der gebräuchliche Gruß morgens, mittags und abends, an Freunde und Bekannte gleichermaßen gerichtet.

Sorgen Sie sich, dass die Heimatsprache ausstirbt?

Ich muss da etwas zurückgreifen. In der Biedermeier-Zeit (Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts) entdeckten die Menschen sich und ihre Heimatsprache wieder. Auch das Niederdeutsche. Das hat dazu geführt, dass der Dichter Klaus Groth mit dem „ Quickborn“ auf einmal eine Bedeutung erfahren hatte, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Er wurde das Aushängeschild für das Plattdeutsche zusammen mit Fritz Reuter aus Mecklenburg. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das Plattdeutsche verpönt, Kinder sollten es nicht sprechen, weil das den Lernerfolg in der Schule beeinträchtigen könnte. Es hat sich nicht so richtig etabliert. In den 1990er-Jahren erfuhr Platt dann eine Art Renaissance, als es in den Schulen und in Kooperation mit dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und den Sparkassen kräftig gefördert wurde. Doch dann war es damit auch bald wieder vorbei. Jetzt, mit der Globalisierung und den durchlässigen Grenzen fühlen sich viele Menschen überfordert. So gibt es auch eine Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln. Man merkt plötzlich verstärktes Interesse an der niederdeutschen Sprache. Das ist jedenfalls meine Beobachtung. „Mien Tohuus“, sagen sich vor allem ältere Leute. Das hält sich noch ein bisschen. Aber es gibt auch die Wanderer zwischen den Welten. Oft sind es Frauen, die Interesse an der plattdeutschen Sprache entwickeln. Auch die Schule greift das jetzt wieder auf. So gibt es zurzeit an über 50 Modellschulen im Lande plattdeutschen Sprachunterricht. Wir haben noch nicht genug ausgebildete Lehrkräfte dafür, aber es werden bereits einige in Flensburg geschult. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin da sehr vorsichtig. Doch ich glaube nicht, dass die plattdeutsche Sprache jetzt schon in den letzten Zügen liegt.

Was ist nötig, um sie am Leben zu halten?

Kommunen könnten in ihrer öffentlichen Darstellung das Plattdeutsche stärker berücksichtigen. Die Medien könnten mehr Plattdeutsches anbieten, damit man sich an den Klang gewöhnen kann. Die Kieler Nachrichten beispielsweise machen mit der regelmäßig erscheinenden Plattdeutsch-Seite von Heike Thode-Scheel etwas ganz Besonderes. Wenn wir die Sprache am Leben erhalten wollen, müssen wir einfach raus, unters Volk. Wir müssen sprechen, sprechen, sprechen. Auch mit denen, die kein Platt können. Die verstehen es auch.

Kann man Platt snacken lernen?

Ja, natürlich. Ein Beispiel ist Norbert Radzanowski, der lange Zeit Moderator beim Schleswig-Holstein-Magazin war und nicht mit Plattdeutsch aufgewachsen ist. Er hat sich der Sprache angenommen und sich so langsam diesen Klang angewöhnt. Man merkt das natürlich ein wenig. Aber man lernt doch auch Englisch mit einem etwas anderen Einschlag. Da sagt keiner was. Nein, im Gegenteil. Auf! Jeder, der plattdeutsch sprechen oder schreiben will, soll das tun. Da soll man sich nicht zurückhalten.

Sprache entwickelt sich ja vornehmlich durch das Sprechen.

Mein Großvater mütterlicherseits hatte ein Tiefbauunternehmen in Dithmarschen gegründet. Er war viel auf den Inseln und überall unterwegs. Er sprach nur Platt. Wenn ihm etwas wunderlich oder merkwürdig erschien oder ihn anrührte, sagte er: „Wat’n Häwelie“. Ich hab‘ das später nachgeguckt und mich sehr damit beschäftigt. Der Ausdruck könnte mit der Geschichte vom kleinen Häwelmann zusammenhängen, der sich staunend durch das Labyrinth der Sterne begibt. Doch ich finde ihn nirgendwo. Aber so hat sich Sprache entwickelt. Mein Großvater hatte seine eigene Sprache gefunden. Sprache muss man sich entwickeln lassen.

Manche meinen, wer im Norden Moin, Moin statt nur Moin sagt, gelte schon als geschwätzig.

Man sollte da nicht zu viel hineininterpretieren. Kürzer oder länger angebunden, freundlicher oder weniger freundlich. Manche mögen das Plattdeutsche gerne ein bisschen auf diese Weise vorführen. Doch das hat die Sprache nicht verdient. Es ist die Sprache unserer Gegend hier, unsere Identität. Natürlich sind wir keine Wortakrobaten. Wir äußern uns in der Regel nur, wenn wir etwas zu sagen haben.

Aber es gibt viele fantasievolle und lautmalerische Wörter

Das Plattdeutsche hat sich nicht parallel mit dem Hochdeutschen weiterentwickelt. Im 15. Jahrhundert wurde es langsam weggedrängt durch die Buchdruckerkunst und später durch die Bibelübersetzung Martin Luthers. Aber das Metaphorische, die Sprachkraft durch die Bildhaftigkeit – das macht das Plattdeutsche so besonders. Ein Beispiel: Wenn früher ein junges Paar Hand in Hand durchs Dorf ging und schon ein kleiner Bauch zu sehen war, dann tuschelten die Leute hinter den Fenstern: De mütt heiraden, dor sitt en Driever achter“. Da sitzt ein Treiber dahinter. Es gibt im Plattdeutschen unendlich viele bildhafte Ausdrucksmöglichkeiten. Es ist immer wieder faszinierend, sie neu zu entdecken. Und das habe ich auch mit meinem neuen Buch zum Ausdruck bringen wollen.

