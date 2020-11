Welcher Bus kommt als Nächster und ist er pünktlich? Das Warten an den Haltestellen in der Eckernförder Innenstadt birgt bald keine Überraschungen mehr. An drei Stellen in der Achse Gaethjestraße-Reeperbahn sind jetzt digitale Tafeln installiert worden, die in Echtzeit die Abfahrten anzeigen sollen.