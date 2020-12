Die Sporthalle am Saxtorfer Weg in Eckernförde hat sich in ein Test-Zentrum verwandelt. Vor Weihnachten werden hier 570 angemeldete Personen auf Corona getestet. Das Ganze ist ehrenamtlich organisiert und dient einem guten Zweck: Die Initiatoren rechnen mit einem fünfstelligen Spendenbetrag.