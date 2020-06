Kernspintomograf schwebt per Kran ein

Eckernförde

Für den Kran mit langem Teleskop-Ausleger war die Fracht fast schon ein Leichtgewicht, er kann bis zu 60 Tonnen heben. Dennoch war am Morgen nach rund zwei Stunden Vorbereitung höchste Konzentration gefragt, denn am Haken hing ein Wert von fast einer Million Euro.

Vom Lastwagen aus musste der Kernspintomograf passgenau über einen Baum hinweg direkt ans Gebäude der Imland-Klinik bugsiert werden. In einem engen Winkel zwischen dem südöstlichen Flügel der Klinik und dem Anbau, wo 2015 das Gelenkzentrum unterkam, war gerade Platz genug für den 2,50 Meter breiten und zwei Meter langen Apparat.

Radiologische Praxis Eckernförde musste zunächst modernisiert werden

Annähernd federleicht setzte er am Boden auf. Auf dem letzten Stück war jedoch Muskelkraft gefragt. Das Team aus Transportspezialisten schob und zog die schwere und teure Medizintechnik auf vier Rollwagen an die richtige Stelle im Gebäude.

Dazu musste vorher nicht nur die Außenwand auf rund drei Metern Breite geöffnet, sondern auch das Fundament mit Stützen verstärkt werden. "Der Boden war für das Gewicht nicht stark genug", erklärte Projektleiter Matthias Bubolz vom US-Hersteller General Electric.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen war der Raum bereits umfassend modernisiert worden. In die Wände und die Decke wurde eine Schicht aus Kupfer eingearbeitet. "Die hohe Leitfähigkeit des Materials verhindert, dass Fremdsignale eindringen, etwa von Generatoren oder Funkmasten", erklärte Bubolz.

Neuer Kernspintomograf ersetzt 15 Jahre altes Gerät

Der Raum wird ihm zufolge zudem mit Weicheisen abgeschirmt, das das Magnetfeld der Kernspintomografen einfängt. So werden Menschen außerhalb des Raums geschützt, die beispielsweise einen Herzschrittmacher tragen.

Als der Kernspintomograf nach knapp einer halben Stunde sicher am Ziel angekommen war, machte sich Erleichterung bei Dr. Gero Feilcke und Jens Kirchhoff breit. Die beiden Ärzte betreiben die Radiologische Praxis Eckernförde als Eigentümer mit drei weiteren angestellten Medizinern.

"Der neue Kernspintomograf ist eine riesige Investition", sagte Feilcke. Mit Umbau kostet die Anschaffung rund eine Million Euro. Dafür erwarten die Ärzte aber auch eine große Verbesserung gegenüber dem bisherigen, 15 Jahre alten Apparat der Praxis, der vor rund zwei Wochen ausgemustert worden war.

Untersuchungszeiten verkürzen sich

Durch die moderne Software werden die Untersuchungszeiten laut Gero Feilcke deutlich verkürzt. Während Patienten bislang bis zu einer halben Stunde in der engen Röhre liegen mussten, seien es mit dem neuen Gerät höchstens 15 bis 20 Minuten.

Zudem ist der Tunneldurchmesser mit 70 Zentimetern um zehn Zentimeter großzügiger gestaltet. Das komme denjenigen entgegen, die Angst vor Beklemmungserscheinungen in der Röhre haben.

Auch die Bildgebung habe einen Schritt nach vorn gemacht. Durch eine höhere Auflösung seien nun beispielsweise auch Untersuchungen der Prostata möglich.

Moderne Diagnoseverfahren per Kernspintomograf wird Gero Feilcke zufolge zunehmend nachgefragt. Unter anderem auch, um Untersuchungen mit Röntgenstrahlen zu vermeiden.

Praxis übernimmt Leistungen für die Imland-Klinik

Deshalb seien zum Teil lange Wartezeiten entstanden. "Der Termindruck wird sich mit dem neuen Gerät entschärfen", erwartet der Arzt. Bislang seien etwa 20 Untersuchungen am Tag möglich gewesen.

Die Radiologische Praxis Eckernförde befindet sich seit 2001 im Gebäude der Imland-Klinik an der Schleswiger Straße. "Wir übernehmen sämtliche Leistungen für das Krankenhaus", so Feilcke.

Zudem werden ambulante Untersuchungen vorgenommen. Neben der Kernspintomografie zählen unter anderem auch Röntgen und Mammografie dazu.

Bis die ersten Patienten in die neue "Röhre" können, dauert es nun noch. Das Gerät muss noch genau austariert und angeschlossen werden. "In drei Wochen können wir mit der Einarbeitung beginnen", hofft Gero Feilcke.

Was ist Kernspintomografie?

Die Kernspintomografie wird auch Magnetresonanztomografie ( MRT) genannt. Damit lassen sich Bilder aus dem Körperinneren herstellen, etwa von Organen und Gewebe. Der Patient wird für die Untersuchung auf einer Liege in eine Röhre geschoben. Zur Bildgebung werden um ihn herum mittels elektrischer Spulen ein Magnetfeld sowie Radiowellen erzeugt. Laut der Stiftung Gesundheitswissen ist das Magnetfeld 10 000 bis 50 000 Mal stärker als das der Erde. Atomkerne im Körper reagieren darauf. Die dabei erzeugten Signale kann ein Computer in Schwarz-Weiß-Bilder umrechnen. Es entsteht keine Strahlenbelastung wie bei der Computertomografie ( CT) oder beim Röntgen. Per MRT lassen sich Gehirn, Rückenmark, Wirbelsäule, Gelenke, Blutgefäße und Herz untersuchen, etwa um Multiple Sklerose, Schlaganfall, Tumore oder Entzündungen zu erkennen. Sie ist auch zur Brustkrebs-Diagnose geeignet.

