Großer Polizeieinsatz in Kiel und Dänischenhagen: Ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann soll in Dänischenhägen zwei Menschen getötet haben, danach soll er ins Brauereiviertel in Kiel geflohen sein. Anwohner sollen die Häuser nicht verlassen. Von einem Amoklauf ist nicht mehr die Rede.