Kieler Bauamt prüft täglich in Strande

Strande

„Der Damm über dem Hauptsammler Nord wird täglich durch die Abteilung Stadtentwässerung zur Kontrolle begangen“, teilte Peter Bender, Amtsleiter des Tiefbauamtes, auf Nachfrage von KN-online mit.

„Solange keine Schäden bei den Kontrollen festgestellt werden, sind derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant“, so Bender.

Die Freiwillige Feuerwehr Strande war am vergangenen Wochenende mit nahezu allen aktiven Kameraden im Schichtbetrieb von Freitagmittag im Einsatz. Mit einer Pumpe saugten sie 1500 Liter Wasser pro Minute von dem Acker westlich der Ortslage.

Feuerwehr Strande im Dauereinsatz

Damit entlasteten sie den Damm. Erst am Sonntag gegen 22 Uhr beendeten sie die Pumpaktion. Laut Wehrführer Daniel Keller handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Die war in Absprache mit der Kieler Stadtentwässerung nötig geworden. An der tiefsten Stelle der Umgebung hatte sich nach den anhaltenden Regenfällen der vergangenen Wochen so viel Wasser von den umliegenden Feldern gesammelt, dass sich ein regelrechter See bildete.

Tiefbauamt Kiel stellte noch keine Schäden fest

Damit wuchs der Druck auf den Erdwall mit der Druckrohrleitung zum Klärwerk, in dem das Abwasser von 370.000 Menschen behandelt wird.

Schäden an dem Damm oder dem Rohr sind bislang nicht aufgetreten. „In einer Trockenwetterphase wird später ein Gutachten beauftragt, in dem mögliche Folgen und Auswirkungen sowie gegebenenfalls erforderliche Schutzmaßnahmen für den Wall betrachtet werden“, so Amtsleiter Peter Bender weiter.

