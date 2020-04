Kiel

Nach Recherchen des Südwestrundfunks ( SWR) soll Sig Sauer USA neben Kolumbien auch Mexiko mit Waffen ohne Rüstungsexportgenehmigung der Bundesregierung beliefert haben. Diesen Vorwurf erhebt die ARD-Doku "Tödliche Exporte: Rüstungsmanager vor Gericht", die am Mittwoch (21.45 Uhr) im Ersten ausgestrahlt werden sollte.

"Wir werden mit dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn Kontakt aufnehmen, um den Sachverhalt zu klären", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kiel. Sig Sauer hat seinen Sitz in Eckernförde in Schleswig-Holstein.

Keine Stellungnahme von Sig Sauer

Bei Sig Sauer in Eckernförde war am Mittwoch niemand für eine Stellungnahme zu erreichen, ebenfalls nicht bei der L&O Holding in Emsdetten ( Nordrhein-Westfalen). Seit dem Jahr 2000 gehört nach Firmenangaben die Sig Sauer GmbH & Co.KG in Eckernförde zur L&O Holding, zu der zudem auch die US-Schwester Sig Sauer Inc. in Newington (US-Bundesstaat New Hampshire) und die schweizerische Swiss Arms in Neuhausen gehören.

Vor einem Jahr waren drei Ex-Manager von Sig Sauer am Landgericht Kiel wegen illegaler Waffenlieferungen nach Kolumbien zu Bewährungsstrafen und Geldstrafen verurteilt wurden. Dazu gehört laut SWR der amtierende Geschäftsführer der Sig Sauer Inc. ( USA). Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel sind diese Urteile inzwischen rechtskräftig. Zur Revision beim Bundesgerichtshof sei noch anhängig die Strafzahlung von 11,1 Millionen Euro - das war nach Auffassung des Landgerichts der Gewinn aus dem illegalen Waffengeschäft nach Kolumbien.

Von RND/dpa