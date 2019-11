Grünes Licht für weitere Kita-Plätze

Der Bedarf an Kinderbetreuung in Eckernförde wächst und wächst. Die Stadt reagiert und richtet neue Plätze in der Kita Püschenwinkel und in der Tagespflege „Fördezwerge“ ein. Auch in der Kirchengemeinde Borby tut sich etwas: Im ehemaligen Pastorat am Saxtorfer Weg wird Raum für 30 Kinder geschaffen.