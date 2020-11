Kinderbetreuungsbedarf ohne Ende, gedeckelte Elternbeiträge, Anspruch auf einen Platz vom Babyalter an: Die Kommunen stöhnen unter finanziellen Lasten und kritisieren das Kita-Gesetz. In Osdorf kommt man offenbar doch klar damit. Und das, obwohl der nächste Kita-Neubau unausweichlich scheint.

Von Cornelia Müller