Für die Kieler Nachrichten geht das größte Naturfilmfestival Europas in die Verlängerung. Die 13. Auflage war am Sonntag in Eckernförde erneut mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen – mit mehr als 22.300 verkauften Karten an fünf Veranstaltungstagen.

Während des Festivals wurde „Die Kleiderordnung der Tiere – Wer trägt was und warum?“ zweimal gezeigt. Nun haben knapp 250 Zuschauer erneut die Möglichkeit, den Film im großen Studio-Saal als Gemeinschaftserlebnis zu sehen und den Regisseur selbst zu treffen.

Preisverdächtiger Film wird in Kiel gezeigt

Das Werk ist übrigens preisverdächtig. Der Film gehörte bei Green Screen zu den Nominierungen in der Kategorie „Beste Story“. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung wird von den Kieler Nachrichten gestiftet.

Wie kommt der Pfau zu seinen prachtvollen Federn, weshalb sind Frösche und Salamander Dünnhäuter und welches Tier trägt ausgerechnet in der afrikanischen Savanne einen Panzer?

Regisseur beantwortet Fragen

Wer schon immer wissen wollte, wie sich ein Film mit Bewohnern von Wald, Wiese und Wüste in den Hauptrollen drehen lässt, kann den Regisseur einfach selbst fragen: Volker Arzt steht im Anschluss an die Vorführung Rede und Antwort.

Volker Arzt (78) ist Diplomphysiker, erfolgreicher Wissenschaftsjournalist und Autor. Er moderierte unter anderem die ZDF-Reihe „Querschnitte“ und wurde als Buchautor bekannt. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem bei Green Screen.

„Die Kleiderordnung der Tiere“ mit Regisseur Volker Arzt am Sonntag, 22. September, 11 bis 12.30 Uhr im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel. Eintrittskarten für 6 Euro gibt es im KN-Mediastore, Fleethörn 1-7, in Kiel und im Internet unter lesershop.kn-online.de. Der Film ist ab sechs Jahren geeignet.

