„30.000 Euro stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücksspirale zur Verfügung, um die Turmsanierung der St.-Laurentius-Kirche in Kosel zu unterstützen“, verkündet DSD-Pressesprecher Thomas Mertz. „Damit leistet die DSD ihren Beitrag zur Planungssicherheit für die Bauherren, ihre Architekten und Handwerksbetriebe, um diese wichtigen Arbeitsplätze erhalten zu helfen“, so Merz weiter.

Die Kirche soll binnen drei Jahren wieder auf Vordermann gebracht werden

Architekt Dietrich Fröhler plant die Sanierung im Auftrag der Kirchengemeinde Kosel. Am aus dem Hochmittelalter stammenden Gotteshaus nagt der Zahn der Zeit. Fugen sind herausgebrochen. Laut Fröhler soll die Kirche binnen drei Jahren wieder auf Vordermann gebracht werden. Noch 2020 soll der Rundturm saniert werden. Kosten: 396.000 Euro. Im kommenden Jahr sind 520.000 Euro für Dach und Mauerwerk des Kirchenschiffs und des Chors vorgesehen. 2022 geht es dann für 298.000 Euro an den Innenraum.

Sanierug: Start der Arbeiten hängt von Fördergeldern ab

Der Start der Arbeiten hängt laut Kschamer noch von einem anderen Förderer ab. Denn wie schon im Mai bekannt wurde, bekommen die Koseler 250.000 Euro aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes. „Ohne diesen wäre die Sanierung nicht finanzierbar“, sagt die Pastorin. Daher hängt der Baustart auch an dem zugesagten Geld. „Wir warten, bis der offizielle Zuwendungsbescheid eingeht“, so Kschamer. Fröhler erläutert weitere Finanzdetails. So sei der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde mit 594.000 Euro bei den ersten zwei Bauabschnitten dabei. Wenn alles gut läuft, könnte auch die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Denkmäler in Deutschland (Stiftung Ki-Ba) einen Zuschuss von 20.000 Euro bewilligen.

Stiftung Denkmalschutz hat mehr als 210 Projekte in Schleswig-Holstein gefördert

Laut Mertz hat die DSD schon mehr als 210 Projekte in Schleswig-Holstein gefördert. Über Kosels Gotteshaus hat er sich kundig gemacht: „Die Kirche ist ein einschiffiger Feldsteinbau mit einem eingezogenen Kastenchor. Er wurde in der Spätgotik gewölbt und nachträglich verlängert. Ursprünglich romanisch ist der breite und niedrige Chorbogen. Das flach gedeckte Schiff hatte ursprünglich eine Portal- und zwei Fensterachsen, davon sind zwei kleine Rundbogenfenster auf der Nordseite erhalten.“

Auch die Besonderheiten des Gebäudes kennt Mertz: Den 25 Meter hohen Westturm sowie das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausgemalte Chorgewölbe – unter anderem mit Bildern der Auferstehung Christi und des Jüngsten Gerichts nach manieristischen Stichvorlagen. Der Turm könnte ursprünglich ein Wehrturm gewesen sein. Das wird für die beiden Rundturmkirchen in Oeversee und Süderstapel vermutet.

