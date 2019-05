In Gettorf dominiert am Wochenende Gelb. Sonnengelb und Rapsgelb. Zum 14. Mal wird das Rapsblütenfest am Sonntag, 19. Mai, eröffnet. Am Nachmittag werden Königin und Prinzessin gekrönt. Schon am Sonnabend, 18. Mai, um 18.30 Uhr läutet die Open-Air-Party auf dem Markt das große Frühlingsfest ein.