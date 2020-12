Weihnachten als Fest der Begegnung und Besinnung – das wird in diesem Jahr angesichts vieler leerer Kirchenbänke anders sein. Doch die Kirchen sind präsent: Manche mit einem Gottesdienst in kleinem Rahmen, andere mit persönlichen und digitalen Botschaften, Besuchen und offenen Türen.

Kirche an Heiligabend

Kirche an Heiligabend - Das bietet die Region Eckernförde

Kirche an Heiligabend - Das bietet die Region Eckernförde