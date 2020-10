Es war schon kein leichter Start: Anika Tittes und andere junge Theologen begannen die Pastorenausbildung, das Vikariat, im April 2020 unter Pandemie-Vorzeichen. Am Reformationstag, 31. Oktober, stellt sie sich ihrer Gemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft vor - unter Corona-Bedingungen, die sich verschärfen.

Pastorin werden mitten in der Pandemie

Kirche in Osdorf

Kirche in Osdorf - Pastorin werden mitten in der Pandemie

Kirche in Osdorf - Pastorin werden mitten in der Pandemie

Von Cornelia Müller