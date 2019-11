Ein katholischer Pfarrer eröffnet den Open-air-Gottesdienst zum Reformationstag in Eckernförde: nur eines von vielen Zeichen, das sechs Kirchengemeinden und geschätzt über 700 Besucher am Donnerstagabend setzten. Sie warben für ein respektvolles Miteinander – und gegen dumpfe Anfeindungen.

Aktion am Reformationstag

Aktion am Reformationstag - Kirchen setzen Zeichen gegen den Hass

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck