Eckernförde

Klaus Kaiser steht für eine rege Jugendarbeit im Grünen Haus Eckernförde, die in Zusammenarbeit der Kirchengemeinde St. Nicolai mit dem Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde läuft. Freizeiten nach Schweden, die Ausbildung von Jugendlichen als Teamer, die Organisation des Konfi-Cups und vieles mehr gehen auf sein Konto. Der Jugendmitarbeiter ist Ansprechpartner für junge Leute und sorgt für die Öffnung des Grünen Hauses als freier Treffpunkt. Zudem hat er den Weltladen aufgebaut, der inzwischen als Verein von einem ehrenamtlichen Team aus Jugendlichen und Erwachsenen geführt wird und sich zu einem erfolgreichen Fairtrade-Laden in Eckernförde entwickelt hat.

Beteiligung des Kirchenkreises läuft aus

Doch für diese hauptamtliche Stelle eines Jugendmitarbeiters wird es in einem Jahr nicht mehr genügend Geld geben. Finanziert wird sie zur einen Hälfte vom Kirchenkreis und zur anderen von der Kirchengemeinde St. Nicolai und der Stadt Eckernförde. Nun aber hat der Kirchenkreis angekündigt, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage seine bis Ende Mai 2022 befristete Co-Finanzierung nicht mehr weiter verlängert wird. „Durch den Wegfall dieser Beteiligung kann die Kirchengemeinde St. Nicolai die Stelle allein nicht mehr fortführen“, sagt Pastor Dirk Homrighausen. Auch die Gemeinde habe in der Corona-Pandemie unter einem starken Rückgang von Kirchensteuerzuweisungen zu leiden.

Starke finanzielle Einbußen durch Corona

Flossen 2019 noch 320 000 Euro für den nicht-pastoralen Bereich der knapp 6000 Mitglieder großen Kirchengemeinde St. Nicolai, so werden für dieses Jahr nur noch 180 000 Euro erwartet. „Eine dramatische Einbuße“, so Homrighausen. Wie sich nach dem Mai 2022 die kirchliche Jugendarbeit in Eckernförde gestaltet, ist derzeit noch offen. „Wir werden uns im Kirchenkreis für den Fortbestand einsetzen“, sagt der Pastor. Auf der übergeordneten Ebene wird derzeit darüber nachgedacht, wie trotz knapperer Mittel die Jugendarbeit in der ganzen Fläche des Kirchenkreises und damit auch in der Region Eckernförde zukunftsfähig aufgestellt werden kann. „Denn sie soll weiterlaufen“, sagt Kirchenkreis-Sprecherin Inga Lange.

Weltladen bleibt im Grünen Haus

Während an der künftigen inhaltlichen Struktur noch gefeilt wird, ist die Immobilie Grünes Haus, die sich im Eigentum des Kirchenkreises befindet, offenbar nicht betroffen. „Das Auslaufen der Co-Finanzierung für die dort angesiedelte Stelle berührt nicht die Zukunft des Gebäudes“, sagt Lange. Der Kirchenkreis spreche sich zudem weiterhin dafür aus, dass der Weltladen Mieter des Grünen Hauses bleibt. Die Arbeit des Vereins werde als wichtig erachtet. Neben dem Weltladen und dem Jugendmitarbeiter sind im Grünen Haus noch die Tourismuskirche und die Streetworkerin beheimatet.

Kirchengemeinde bedauert Auslaufen der Stelle

Die Kirchengemeinde St. Nicolai bedauert, dass mit dem Wegfall der finanziellen Beteiligung des Kirchenkreises an der Stelle eines Jugendmitarbeiters "seine bisherige wichtige und gute Arbeit im Grünen Haus" im nächsten Jahr ausläuft. Klaus Kaiser werde bis zum Ende seiner Dienstzeit seine Jugendarbeit in gewohnter Weise fortsetzen.