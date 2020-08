15 Jahre lang hat Susanne Schwerk als Kantorin die Musik in der Kirchengemeinde Altenholz geprägt und vielfältig bereichert. Mit Offenheit in viele Richtungen. Denn Schubladen-Denken mag sie nicht. Am Sonntag wurde die Kantorin verabschiedet: Sie hat eine neue Stelle, näher am Wohnort Plön.