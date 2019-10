Fördergeld für Kita in Dänisch Nienhof

Schwedeneck

Nebenbedingung der Förderung: Bis Ende 2021 muss alles fertig sein. Christina Mönke überreichte den Förderbescheid am Dienstag Schwedenecks strahlendem Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen ( CDU). „Der Altbau ist abgängig. Die bestehenden Räume sind für die Gruppen zu klein“, beschrieb Paulsen den derzeitigen Stand. „ Neubau ist günstiger als Sanierung“, erklärte er.

Förderprogramm ist um sieben Millionen Euro überzeichnet

Mönke übergab den Bescheid als Leiterin des Fachdienstes Jugend und Familie in der Kreisverwaltung. Der Kreis übernimmt für das Land Schleswig-Holstein das Verteilen der Gelder aus dem Investitionsprogramm. „In der aktuellen Runde konnten im Kreis 2,4 Millionen Euro vergeben werden“, so Mönke. Doch dieses Geld genüge nicht, um den Bedarf in den 180 Betreuungseinrichtungen zu decken. „Das Programm ist um sieben Millionen Euro überzeichnet“, sagte sie: „Wir vergeben die Mittel nach dem Windhundprinzip. Wer zuerst einen Antrag einreicht, wird berücksichtigt.“

Bei diesem Verfahren waren die Schwedenecker früher schon leer ausgegangen. Dass sie in dieser Runde zum Zug kamen, war ihrer Vorarbeit zu verdanken. In einem Vorgespräch hatte Mönke ihnen geraten, die Antragsunterlagen auch ohne konkrete Förderzusage auszufüllen. Das geschah auch mithilfe von Björn Petersen von der Amtsverwaltung Dänischenhagen.

Schwedeneck muss Gas geben beim Neubau

Mit der Förderung kann nun beim Neubau Gas gegeben werden. „Wir haben hinten raus keine Zeit“, sagte Paulsen mit Blick auf den vorgegebenen Abschlusstermin. Auf ihrer Sitzung entschieden sich die Gemeindevertreter für die Massivbauweise. Nach Angaben von Amtskämmerer Stefan Tunn sind 2,2 Millionen Euro für den Neubau für 2020 angemeldet. „Den Eigenanteil wird die Gemeinde wohl über Kreditaufnahmen finanzieren.“

Kita wird auf dem Bolzplatz gebaut

Derzeit gibt es in der von der Elterninitiative Schwedeneck betriebenen Kita zwei Elementargruppen mit jeweils bis zu 20 Kindern und eine Krippengruppe für zehn Mädchen und Jungen unter drei Jahren. Im Neubau soll eine Krippengruppe dazu kommen. Standort wird der Bolzplatz neben der Kita. Die Gemeinde ist Eigentümerin des gut 200 Jahre alten Gebäudes. Was nach 2021 daraus wird, ist noch nicht entschieden. Gebaggert wird an der Kita schon in dieser Woche: Auf dem Spielplatz wird neues Gerät aufgebaut.

Lesen Sie mehr aus der Region Eckernförde