In wenigen Monaten starten die „Wuppianer“ der kirchlichen Kita Pusteblume in Osdorf in ihr erstes Schuljahr. Doch die Gruppe mit den Vorschulkindern ist schon jetzt ganz schön plietsch, wenn es um Natur geht. Das zeigte sich am Donnerstag bei einem Besuch im Jagdrevier Dänischenhagen.