Live-Konzerte sind noch nicht an der Tagesordnung. Der Eckernförder Komponist und Pianist Manuel Pabst will das Publikum in Eckernförde jetzt am Steinway beflügeln. Er stellt am Dienstag, 15. September, im Spieker am Hafen Eckernförde seine zweite CD und dazu das Notenbuch vor: "Love Always Flows".