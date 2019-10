Manchmal geht nichts mehr bei Bus und Bahn. Und gerade dann kann alles klappen. Walter Friedrich aus Revensdorf in der Gemeinde Lindau hat das erlebt am Hauptbahnhof in Kiel, am Zob, am Bahnhof in Gettorf am Tag der Deutschen Einheit. Und das ist, sagt er, „doch mal eine positive Geschichte wert“.