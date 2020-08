Eckernförde

„Die Fortführung des Arbeitskreises Klimaschutz ist eine rein politische Entscheidung“, sagte Hans-Joachim Petrick aus dem Hauptamt des Eckernförder Rathauses auf Nachfrage. Damit ist klar, dass das Gremium grundsätzlich weiterbestehen kann, obwohl es im Gründungsbeschluss heißt, dass dem Arbeitskreis je ein Vertreter der Fraktionen der Ratsversammlung angehören soll.

Aus der Politik gibt es erste positive Signale für den Fortbestand. CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt sagte nach der Fraktionssitzung am Donnerstag: „Wir wollen, dass der Arbeitskreis weiterarbeitet.“ Auch aus einigen anderen Fraktionen habe sie gehört, dass deren Tendenzen in diese Richtung gehen.

Anzeige

Eckernförder Grüne verlassen Arbeitskreis Klimaschutz

Die Entscheidung habe sie überrascht. „Weshalb die Grünen sich von ihrem Herzensthema verabschieden, erschließt sich mir nicht“, so Heldt. Sie bezweifle, „ob das der Sache dient“. Jetzt gelte es „erst recht Gas zu geben“, Klimaschutz sei schließlich ein wichtiges Thema.

Weitere KN+ Artikel

Grünen-Fraktionschef Edgar Meyn hatte am Donnerstag überraschend mitgeteilt, dass seine Fraktion sich aus dem Arbeitskreis Klimaschutz zurückzieht. Hintergrund sei, dass das Gremium auch ein Jahr nach der Gründung keine Vorschläge oder Beschlüsse vorweisen könne.

„Es hat sich gezeigt, dass die klimapolitischen Probleme nicht in einem kleinen politischen Arbeitskreis im Hinterzimmer gelöst werden können“, so Meyn. Der Umweltausschuss hatte im August 2019 beschlossen, den Arbeitskreis zu gründen, nachdem es keine politische Mehrheit für die von den Grünen beantragte Ausrufung des „Klimanotstandes“ in Eckernförde gab.

„Vorschläge der Grünen wurden nicht verhindert“

Am Arbeitskreis waren seitdem alle Fraktionen mit je einem Mitglied sowie die Verwaltung beteiligt. Zudem wurden externe Stimmen gehört, etwa von der „ Fridays for Future“-Bewegung.

Jürgen Neumann, Fraktionsvorsitzender der SPD, reagierte ebenfalls verwundert auf den Boykott der Grünen. Der Arbeitskreis habe durchaus etwas geleistet, man habe gut zusammengearbeitet.

„Vorschläge der Grünen wurden nicht verhindert“, versicherte er. Spontan würde er sich ebenfalls dafür aussprechen, den Arbeitskreis Klimaschutz fortzuführen. „Das liegt aber im Ermessen des Umweltausschusses“, betonte er. Dessen Mitglieder müssten nun entscheiden.

SPD : Klimaschutz erhält im Arbeitskreis den nötigen Raum

Er könne sich aber nicht vorstellen, dass sie verzichten wollen. Schließlich biete der Arbeitskreis den nötigen Raum, das Thema konzentriert zu bearbeiten, ohne die weiteren Belange des Umweltausschusses zu kurz kommen zu lassen.

Laut dessen Vorsitzender Petra Neumann habe der Arbeitskreis zuletzt Prioritäten für klimaneutrale Mobilität in Eckernförde erarbeitet, die bald in die Abstimmung mit der Verwaltung gehen sollen.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sier hier.