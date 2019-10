Historische Filmzeit im „Haus“: Das Kommunale Kino zeigt erstmals in Eckernförde den Film „Ich habe Kiel zu erzählen“ über eine Kindheit an der Förde in den 1930er-/40er-Jahren. Dazu ist als Uraufführung ein bislang unbekannter Streifens über den Eckernförder Ruderclub von 1936 zu sehen.