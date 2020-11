Einwecken das ganze Jahr über wie eine Weltmeisterin: Margarethe Drews aus Gettorf ist die Einmachkönigin. Die 86-Jährige hat dabei eine Mission. Um der Spenden willen für junge Kicker steht sie sieben Tage die Woche mit Freude am Herd. Corona schlägt sie so ein Schnippchen.

Von Cornelia Müller