Gute Botschaft für Wohnmobilisten: Gettorf hat jetzt einen Übernachtungsplatz mit allem Komfort, den Premium Mobilpark am Autohaus Premium Mobile Kuntz. Die zwölf Stellplätze sind ab November nutzbar. Eröffnung des Servicegebäudes und der Reisemobil-Herbstmesse ist am Wochenende, 24./25. Oktober.

Von Cornelia Müller