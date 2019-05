Eckernförde

Damit wären beide möglichen Standorte für ein Kino mit Verbrauchermarkt noch im Rennen. Gleichzeitig wäre die Stadt nicht an einen Standort gebunden und eine Ausweichlösung bliebe erhalten. Doch in der Standort-Debatte, die vor allem vom Anrennen von Grünen und SPD gegen die Mehrheit von CDU, SWW und FDP gekennzeichnet war, zeichnete sich keine Bewegung ab. Der „Skater-Koalition“ geht es um schnelles Umsetzen, die Opposition führt ihre städtebaulichen Argumente ins Feld. Dabei hat Vollerts Kompromiss-Vorschlag Charme. Warum sollen nicht beide Standorte um die Gunst der Investoren konkurrieren? Sicher: Viele wünschen sich schnell ein Kino. Doch müssen die Eckernförder, die bislang an der Entscheidung nicht beteiligt wurden, auf Jahrzehnte mit dem Ergebnis leben. Da heißt es: Keinen Trumpf vorzeitig aus der Hand geben.