Dieses Verhalten ist echt daneben: Auf den Stellplätzen am Bülker Leuchtturm in Strande sorgen die Hinterlassenschaften einiger Übernachter für Verdruss: Denn obwohl es dort sogar eine öffentliche Toilette gibt, hocken sich zu viele fürs große Geschäft einfach hinters Fahrzeug oder in die Wildnis. Bürgermeister Holger Klink spricht von einer "Riesensauerei". Werden nun die Übernachtungsmöglichkeiten für Camper weiter eingeschränkt?