In Sachen Dörpsmobil gibt Gettorf Gas. Nachdem einer gemeinsamen Lösung für alle Wohld-Orte eine Absage erteilt worden war, strebt die Gemeinde nun einen eigenen Verein an. Bürgermeister Hans-Ulrich Frank will aber eine einheitliche Einkaufsplattform für Strom und Autos mit den anderen prüfen.