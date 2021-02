Per Video tagen haben alle geübt in der Corona-Pandemie, spätestens im zweiten Lockdown. Aber Online-Sitzungen der Kommunalpolitik sind rar. Viele öffentliche Sitzungen und Beschlüsse sind vertagt. Gettorf will jetzt Fahrt in die Sache bringen. Im Haushalt verankert die Gemeinde 20.000 Euro dafür.