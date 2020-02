Wie wird Osdorf klimaneutral?

Osdorf

„Das ist, kurz gefasst, ein erster Katalog“, saht Niels Bienefeld ( SPD), Sprecher des neuen interfraktionellen Arbeitskreises Klima- und Umweltschutz in Osdorf. Im September 2019 hatte die Gemeinde beschlossen, ihn einzurichten.

Zwei Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU und der WgO sitzen in dem Arbeitskreis. Der 32-jährigen Bienefeld ist kein Gemeindevertreter, sondern bürgerliches Ausschussmitglied. „Unsere Vorstellung ist, dass sie hoffentlich einmütig in Beschlüsse der Politik münden.“

Parteipolitik soll möglichst keine Rolle spielen. Um auch Experten hinzuziehen und Konzepte für lokal umsetzbare Ideen zu entwickeln, hat die Gemeindevertretung die Gruppe mit 10.000 Euro ausgestattet.

Osdorf soll sich zügig erreichbare Klimaschutz-Ziele setzen

Bienefeld: "Dass Osdorf nicht in fünf Jahren klimaneutral ist, ist uns klar. Wir werden uns realistische Zeiträume für bestimmte Maßnahmen auf dem Weg dorthin setzen. Uns ist wichtig, erste Schritte zügig umzusetzen. Größere Projekte brauchen mehr Zeit. Wir wollen nicht nur den Schwung nutze, den auch viele Bürger jetzt verspüren, sondern auch nachhaltig arbeiten."

Auf zwei Bereiche fokussiert sich der Arbeitskreis: Initiativen der Gemeinde und Ermutigung privater Haushalte, den praktischen Klimaschutz voranzutreiben.

Bienefeld zum Thema Gemeinde: "Wir erfassen unsere eigenen Gebäude, sehen uns die Heizanlagen an. Das neue Kita-Gebäude etwa hat eine Pelletheizung. Das ist gut. Aber warum wurde auf Solarmodule verzichtet? Wir werden prüfen, was nachrüstbar ist und auf welche Fördermöglichkeiten es gibt. Könnten wir etwa bei künftigen Baugebieten ein Nahwärmenetz mitplanen? Könnten wir ganz Osdorf mit Ökostrom versorgen?"

Osdorfer Arbeitskreis Klimaschutz will auch Bürger motivieren

Die Straßenbeleuchtung sei noch nicht überall auf stromsparende LED-Technik umgerüstet, merkt er kritisch an. In puncto E-Mobilität habe der Arbeitskreis über Dörpsmobil und Co. hinaus Stromtankstellen für Privatwagen und E-Bikes im Blick.

Druck macht die Osdorf Politik gerade für die zügige Renaturierung der Kiesgrube Augustenhof durch den Betreiber. Sie ist weit im Verzug. Blühwiesen für Artenvielfalt hat Osdorf bereits an anderer Stelle selbst angelegt. "Aber wir brauchen weitere, auch kleine Flächen für die ökologische Vernetzung. Dazu kann jeder im Garten beitragen", betont der Sprecher der Gruppe.

An Privathaushalte richtet Bienefeld einen Appell: „Ohne Bürger funktioniert die Energiewende nicht. Jeder Beitrag zählt. Wir werden Anreize aufzeigen, die regenerative Energie interessant machen. Wenn ich sehe, wie sich die Bürger mit Baumspenden im Bürgerpark engagiert haben, bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam etwas für die Lebensqualität und das Klima bewegen können.“

