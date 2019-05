Altenholz

Dieser ist das siebte Kind von Olaf Piske (61). Der Kleine präsentierte sich bei diesem besonderen Termin ganz entspannt und ausgeglichen. Mitgebracht hat er einen Teil seiner Patchwork-Familie: neben dem Vater auch Mutter Susan Piske (38), außerdem die Geschwister Valentin (9) sowie Lea (12). Auch Halbschwester Carolin (20), die normalerweise bei ihrer Mutter in Bayern lebt, nutzte ihren Besuch im Norden, um mit ins Rathaus zu kommen.

Außerdem hat der kleine Konstantin noch drei erwachsene Halbbrüder. Als der Bürgermeister die Urkunde über die Ehrenpatenschaft überreicht, kräht der Kleine erst mal wie zur Bestätigung. Altenholz bietet viel für Familien, lobt die aus Görlitz stammende Susan Piske die Entwicklung der Gemeinde: „Man ist schnell in der Kita, den Schulen, es gibt Ärzte vor Ort und gute Einkaufsmöglichkeiten.“

Das werden Politik und Verwaltung gerne hören. Von der guten Infrastruktur wird auch der kleine Konstantin profitieren, der ab Sommer einen Platz in der Kita Lollipop in Klausdorf bekommen hat. „Völlig reibungslos“, sagt Olaf Piske. Die Menschen seien rücksichtsvoll, und im Erdbeerfeld, wo Familie Piske wohnt, „kann man die Kinder draußen spielen lassen“, erklärt die Mutter.

Olaf Piske erzählt, er habe lange in Süddeutschland gelebt. Als er in den Norden kam, „fiel mir auf, dass hier viele VW-Busse fahren. Jetzt haben wir auch einen!“ Der Bus ist eben nützlich für Familien mit mehr Kindern. Und gefühlt gibt es im Norden mehr Kinder, erklärt auch Carolin. Seit 2006 lebt Familie Piske schon in Altenholz. Valentin besucht die Claus-Rixen-Grundschule in Klausdorf, Lea das Gymnasium in Stift.

Dass ihr Sohn nun ein Patenkind des Bundespräsidenten ist, sei schon etwas Besonderes: „Die Urkunde bekommt einen Ehrenplatz“, sagt Susan Piske. Dazu gibt’s vom Patenonkel noch einen Scheck über 500 Euro – und eine Autogrammkarte. Was dazu wohl Konstantin sagt, wenn er erst mal sprechen kann?

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung lesen Sie hier.