Eckernförde

Wie geht das, Kontaktfußball in Pandemie-Zeiten? Sogar die Stadt Mainz hat beim ESV angefragt, um sich nach dem Konzept zu erkundigen. Alle wollen wieder Sport treiben, wenn sinkende Inzidenzzahlen es möglich machen. Der ESV hat für das Modellprojekt, das vom Institut für Sportwissenschaft der Kieler Uni wissenschaftlich begleitet wird, ein detailliertes Konzept vorgelegt. Zunächst drei Mannschaften kommen in den Genuss des gelockerten Trainingsprogramms: das Liga-Team, die U19 und die U15. Am Sonnabend waren die unter 15-Jährigen dran.

Im Garten kicken, ist nicht das Gleiche

Nach und nach trudeln an diesem Vormittag die jungen Spieler ein. Sie sind bereits umgezogen, tragen ihre Trikots. Umkleidekabinen und Duschen sind noch geschlossen. Sven Zeller und Daniela Oletti-Zeller bringen ihren Sohn Jonas zur ESV-Sportanlage am Bystedtredder. „Im Garten kicken, das ist nicht das Gleiche“, sagt Vater Zeller. Der Fußball, der habe den Jungs schon gefehlt. Bislang konnte nur ohne Körperkontakt trainiert werden. So freut sich Jonas schon auf das Spiel auf dem großen Rasen. „Das ist jetzt wieder richtig Fußball“, sagt er. Nur die Tests am Anfang und das Warten auf die Ergebnisse seien „ein bisschen blöd“.

Einchecken per Luca App

Doch die jungen Spieler halten sich diszipliniert an die Vorgaben. Sie wissen, dass sie Voraussetzung für die Lockerungen sind. Vorstand und Eltern engagieren sich bei der Datenerfassung und der Betreuung der Schnelltests. Per Luca App checken sich die Fußballer ein und registrieren sich. Später, nach dem Training, beantworten sie noch einen Fragebogen für die wissenschaftliche Auswertung. Hinter dem Einlass geht es weiter zu den Corona-Schnelltests, für die der ESV vier Räume hergerichtet hat. Ein Abstrich, Stäbchen in ein Teströhrchen eintunken – fertig.

Nach dem Testergebnis kommt das Go

Anschließend warten die jungen Spieler an Abstandshütchen, bis nach einer Viertelstunde das Ergebnis vorliegt. Die Zeit wird für ein Aufwärmen mit Distanz-Pässen genutzt. Kommt das Go, geht es auf den eigentlichen Trainingsplatz. Dort können mit insgesamt 22 Spielern und zwei Betreuern auch Spielsituationen und Zweikämpfe mit Körperkontakt geprobt werden. „Wir freuen uns auf das Projekt“, sagt Trainer Christian Auer, selbst Vater eines Fußball spielenden Jungen. Sohn Lasse ist gut gelaunt. Vier Monate kein Fußball – „ich hab’ das normale Training schon vermisst“, sagt er.

Die Mannschaften sind diszipliniert

Bis zum 15. Mai läuft das Modellprojekt Sport beim ESV. „Das wollen wir durchziehen“, sagt der Vereinsvorsitzende Jörg Meyer. Zweimal die Woche dürfen die drei Teams für jeweils eineinhalb Stunden trainieren. In einer ersten Zwischenbilanz ist Meyer begeistert, „wie diszipliniert alle Mannschaften vorgehen“. Das Test-Prozedere habe sich inzwischen eingespielt. Bislang waren alle Ergebnisse negativ. „Gottseidank“, sagt Meyer, und klopft dreimal auf Holz. Sollte ein Spieler positiv getestet werden, wird er gleich separiert und einem weiteren PCR-Test unterzogen.

Training in der Pandemie kostet auch Geld

Die Eltern ziehen bei dem Modellprojekt mit, haben ihr Einverständnis erklärt und unterstützen auch aktiv. „Ohne sie würde das Ganze nicht funktionieren“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Kerstin Bügler. Andere Mannschaften im ESV verfolgen das Projekt mit Interesse, denn auch sie hoffen auf einen erweiterten Trainingsbetrieb. Das Training unter Corona-Bedingungen erfordert allerdings nicht nur genügend Helfer, sondern auch Geld. Allein für die drei jetzt aktiven Mannschaften sind es insgesamt 6000 Euro, so Meyer, die durch Spenden noch nicht annähernd gedeckt werden konnten.