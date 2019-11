Soll das Ostseebad Eckernförde künftig auf eine ihrer beiden Seebrücken verzichten? Das ist zumindest eine Variante, die die Verwaltung zur Debatte stellt. Denn das Bauwerk "Kiek in de See" in Höhe des Hotels Seelust ist so marode, dass es ersetzt werden muss. Die Kosten würden jedoch explodieren.