Auch in schweren Zeiten geht noch mehr. Trotz Corona gab es am Freitag im Eckernförder Spieker das erste Doppelkonzert der Saison. Die Gruppe „Die Landschaft“ und anschließend Thorsten Wingenfelder, Gitarrist von „Fury in the Slaugtherhouse“, begeisterten das auf 50 Zuhörern begrenzte Publikum.