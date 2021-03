Eckernförde

Wie lange gibt es in Eckernförde schon keine Konzerte mehr?

Beate Rimpf: Das letzte Konzert, das am 23. März vergangenen Jahres stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Das hatte sich schon angekündigt. Aber es gab auch die Verpflichtung, das Konzert dann bezahlen zu müssen. So mussten wir abwarten, bis der Kreis eine offizielle Verfügung herausgab. Das zog sich, war grenzwertig, hat aber letztlich geklappt. Es gibt da einfach die rechtliche Komponente, dass es offiziell untersagt werden musste. Denn wir haben einen Vertrag mit den Künstlern und der Agentur und sind in der Pflicht, ihn zu erfüllen. So hatten es in dieser Zeit alle gemacht. Die Künstler und Agenturen hatten natürlich vorher angefragt, was los ist.

Die Konzertreihe gilt als beliebte Veranstaltungsserie mit renommierten Künstlern. Wie fühlt man sich in der Zwangspause?

Ich bedauere natürlich die ganze Situation. Und ich beobachte auch, dass wir nicht alleine sind, sondern dass es für die Künstler noch sehr viel schlimmer ist. Wir machen das ehrenamtlich, wir holen sie hierher. Aber die Künstler leben davon. Insofern ist die Situation ganz bedauerlich. Wir haben Kontakt aufgenommen und uns erkundigt, wie andere Städte das handhaben und was möglich ist. Im letzten Sommer war ja ein bisschen was machbar. Und open air ist es immer viel leichter. Bei uns aber ist.

Was sagen die Abonnenten? Fragen sie häufig nach? Bleiben sie der Konzertreihe treu?

Ich glaube, es sind alle sehr geduldig und sie beobachten die Situation. Sie quengeln nicht, sondern wissen, dass das jetzt nicht das vorrangige Thema ist. Und dass man einfach abwarten muss, was wird. Aber es weiß momentan keiner, wann es wieder losgehen kann. Ich bin erstaunt darüber, dass die Abonnenten soviel Geduld haben, dass es keine bösen Nachfragen gab. Es hat natürlich Kündigungen gegeben, aber die gibt es immer. Aus unterschiedlichen Gründen: Wegzug, Krankheit, altersbedingt. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass die meisten uns die Treue halten und wir irgendwann wieder mit dem normalen Programm starten können.

Das Schleswig-Holstein Musikfestival ist diese Saison mit den Außenkonzerten teilweise ausgebucht. Wo liegt der Unterschied zu den Möglichkeiten der Konzertreihe Eckernförde?

Das Musikfestival läuft in den warmen Sommermonaten. Es findet sowieso schon immer auch draußen statt mit den Musikfesten auf dem Land. Das haben sie jetzt – corona-bedingt – noch einmal ausgebaut. Und sie haben grundsätzlich auch große Hallen. Wenn man an die Aco-Hallen denkt in Büdelsdorf, das sind Räumlichkeiten, die eben sehr viel Luft haben, und die man gut lüften kann. Während wir eben in den kalten Monaten unterwegs sind, in geschlossenen Räumen. Das heißt: Ich kann nicht an den Start gehen und von vornherein sagen, ich verkauf nur die Hälfte der Tickets. Sondern ich habe ja eine fast ausabonnierte Veranstaltung und muss gucken, wie gehe ich damit um. Ich kann jetzt anbieten, dass Leute schon um 18 Uhr kommen und die anderen um 20 Uhr. Das lässt sich aber nicht vorgeben, sondern wir können das anbieten und müssen auf den Rücklauf warten. Ich denke, das ist hinzukriegen, aber das bedeutet natürlich ein bisschen Aufwand für alle Beteiligten.

Wann könnten die ersten Konzerte in Eckernförde wieder stattfinden?

Wir haben Kontakt zu den Agenturen und Musikern aufgenommen. Und da wird jetzt geschaut, ob die Konzerte, die wir eigentlich für die jetzt ausgefallene Saison vorgesehen hatten, terminlich in die nächste Saison rutschen können. Allerdings müssen die Künstler dann auch Zeit haben. Nach den ersten Rückmeldungen sieht es gut aus. Wir können bis zum Sommer so planen, aber irgendwann muss es eine Deadline geben. Irgendwann müssen wir Programme drucken, Verträge schließen. Wir können nicht etwas festzurren und kurz vor dem Konzert absagen. Da sind wir aber nicht alleine. Das wird jetzt überall so vorbereitet. Man denkt ja, so und so kann es funktionieren. Und dann tauchen wieder Meldungen auf, dass Impfstoff nicht vorhanden ist oder eine neue Virus-Variante sich ausbreitet. Insofern müssen wir gelassen abwarten und überlegen, wann ist diese Deadline. Unsere Saison läuft normalerweise von Ende September bis in den Mai. Dann wird auch die sanierte Stadthalle wieder zur Verfügung stehen. Und wenn wir Glück haben, wenn alle durchgeimpft sind, und wir das mit den Abstandsregeln hinbekommen, dann könnten wir die kommende Konzertsaison planen.

Wie läuft der Kontakt mit den Agenturen? Bleiben die Anbieter geduldig, verständnisvoll?

Ja, sie sind sehr interessiert, dass wir bei der Stange bleiben. Dass wir weiter versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Da tauscht man sich aus und, ja, sie haben wenig zu tun. Es gibt keine Konzerte, die Planungen müssen ständig umgeworfen werden.

Lässt sich überhaupt verbindlich planen?

Nein, einfach vorbehaltlich der Situation. Aber wir müssen es trotzdem machen, da wir einen Vorlauf von circa zwei Jahren haben. Und deshalb müssen wir jetzt sehen, ob wir Künstler bekommen. Ich kann nicht erst im Juli oder August loslaufen. Das wird nichts. Vom Drucken der Programmhefte bis zur Information der Abonnenten – da muss man irgendwann sagen: ja oder nein.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gibt es Alternativen, um Konzerte unter Corona-Bedingungen stattfinden zu lassen?

Ja, zum Teilen eines Konzertes sind die Künstler bereit. Das hat man letzten Sommer an verschiedenen Stellen schon ein bisschen trainiert. Sie sind bereit, für die gleiche Gage ein Doppelkonzert zu geben. Das heißt: Normalerweise ist ein Konzert ungefähr zwei Stunden lang mit einer Pause. Und jetzt würde man zwei einstündige Konzerte geben, da man sich in der Pause etwa an der Getränkeausgabe nicht begegnen soll. Dazwischen wird gelüftet, wieder desinfiziert. Das ist ein bisschen Aufwand, aber die Künstler können auftreten und haben Einnahmen. Das ist eine Möglichkeit, um Kultur am Laufen zu halten. Die Alternative wäre, dass die Künstler gar nicht spielen.

Was fehlt, wenn keine Konzerte stattfinden?

Man braucht Wasser und Brot zum Leben – aber eben auch Kultur. Egal ob das jetzt Musik, Theater oder bildende Kunst ist. Kultur in ihrer ganzen Vielfalt gehört zum Leben dazu. Darüber hinaus gibt es die soziale Komponente. Die Menschen kommen zusammen, erleben etwas gemeinsam, begeistern sich. Publikum und Künstler kommunizieren miteinander – und das ist in Eckernförde vorbildlich. Die Künstler kommen gerne nach Eckernförde. Man denkt immer, Eckernförde ist so klein, was wollen die vielen namhaften Ensembles und Solisten hier? Aber die Atmosphäre ist so besonders und ihre Musik wird so wertgeschätzt. Das ist vor allem dem tollen Publikum zu verdanken.

Ein Ausblick: Welche Künstler werden erwartet, wenn wieder Konzerte stattfinden können?

Wir hatten in dieser Saison konkret vorgehabt, das Mandelring-Quartett einzuladen mit einer Harfenistin. Dann haben wir die Elph-Cellisten vorgesehen. Und das Auryn-Quartett, das ganz am Anfang seiner Karriere vor ungefähr 30 Jahren schon in Eckernförde gespielt hat. Es möchte seine Abschiedstournee geben und dabei unbedingt noch einmal in unsere Stadt kommen. So haben sie ihren Tourplan noch einmal verschoben bis Ende des Jahres. Wir sind im Gespräch, dass wir einen Termin für Eckernförde festlegen. Dann haben wir noch das Bennewitz-Quartett, ein junges Ensemble, unterstützt von Matthias Kirschnereit am Klavier.

Was wünscht sich die Konzertreihe für diese Saison?

Dass die Corona-Situation es möglich macht, in irgendeiner Form – abgespeckt – wieder Konzerte veranstalten zu können. Das wäre sicherlich nicht so wie zuvor, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir wieder ein bisschen Zuversicht verbreiten können. Natürlich ist es wichtig, erst einmal gesund zu bleiben. Aber dann braucht man auch die Kultur wieder.

Lesen Sie auch: Keine Zeit zum Überlegen - Gettorfer stoppt Supermarkträuber

Wir haben ein eher etwas älteres Publikum, für das die Konzerte ein wichtiger Termin sind, auf den es sich zu freuen lohnt und den man genießen kann. Gerade hier mitten in Eckernförde so eine Qualität an Musik zu haben, ohne weite Wege nach Kiel oder Hamburg, das ist etwas Besonderes. Und das wollen wir am Laufen halten. Je länger die Pause dauert, umso schwieriger wird das. Aber ich bin zuversichtlich, weil wir ein tolles und treues Publikum haben.