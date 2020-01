Orchesterglanz aus Elbflorenz

Eckernförde

Schon der erste Akkordschlag hatte die unbändige Energie, die Beethovens freiheitlich bürgerliche Musik braucht. Da sorgten knackige kleine Pauken und ventillose Trompeten für den nötigen Hallo-wach-Effekt, während sich darunter ein satt resonierender Forteklang aufbauschte.

Exzellente Musiker der Staatskapelle Dresden

Die exzellenten Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle Dresden, die sich in kleiner Formation gerne als Kapellsolisten selbständig machen, wissen genau, was sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten in Sachen „historisch informierter Aufführungspraxis“ getan hat. Aber sie verraten und verkaufen deshalb keineswegs ihren herrlichen Elbflorenz-Sound. Deshalb wurde Beethovens Zweite Symphonie D-Dur op. 36 unter den stimmigen Impulsen von Dirigent Helmut Branny zu einem spannungsvollen Wechselbad aus frech-virtuoser Attacke und Klangschwelgerei.

Stimmig im Stehen: Dresdner Kapellsolisten

Die sicht- und spürbare Aktivität der im Stehen spielenden Instrumentalisten und die hörbar partiturgerechte Aufstellung mit den Links gebündelten Diskant- und Bass-Streichern und den gegenüber platzierten Mittelstimmen von Zweiter Violine und Bratschen ergab ein höchst lebendiges, nur 17-köpfiges Gewebe in das sich die zwölf Bläser geschmeidig einklinken konnten. Das begeisterte und von den immer wieder überraschenden Kühnheiten Beethovens aufgerüttelte Publikum erntete als Zugabe einen imaginären Sightseeing-Sprung in die Dresdner Semperoper, denn die Kapellsolisten zelebrierten den Hochzeitsmarsch aus Mozarts Le nozze di Figaro.

Edel und freischwingend: Werke von Mozart und Haydn

Ihre Kompetenz in Sachen Wiener Klassik hatten die Sachsen sowieso schon vor der Pause nachgewiesen. Da erhielt das scheinbar simple F-Dur-Divertimento KV 138 des Salzburger Genies eine mozärtliche Innigkeit und eine edle Streicher-Patina, wie man sie auch nicht alle Tage hört. Und Joseph Haydns für Paris entstandene B-Dur-Sinfonie Nr. 85 erhielt mit ihren wunderbar frei im Tempo zelebrierten volkstümlichen Wiener Melodien genau jenen Charme, der Königin Marie Antoinette, gebürtige Österreicherin, angeblich gar nicht mehr aus dem Kopf ging, bevor sie selbigen in den Wirren der Französischen Revolution nur wenige Jahre später verlor ...

