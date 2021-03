In der freien Natur Deutschlands sind die aus Asien stammenden Kleinhirsche unerwünscht. Dennoch tauchten im März 2020 in Kosel Muntjaks auf. Reinhard Jentzsch gab den gefangenen Tieren Asyl. Doch mit der Haltung gibt es jetzt Probleme. Jentzsch befürchtet, dass er die Tiere abgeben muss.

Kleinhirsche in Kosel: Die Muntjaks bereiten Probleme

Kosel - Kleinhirsche in Kosel: Die Muntjaks bereiten Probleme

Kosel - Kleinhirsche in Kosel: Die Muntjaks bereiten Probleme

Von Rainer Krüger