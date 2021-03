Als vor einem Jahr Muntjaks in Kosel auftauchten, gab Reinhard Jentzsch eingefangenen Exemplaren der Kleinhirsche ein Notquartier. Darüber gibt es Streit mit dem Landesumweltministerium. Um ein Abholen zu verhindern, startete Jentzsch eine Online-Petition - mit über 17.000 Unterstützern.

Von Rainer Krüger