Die Imland-Klinik in Eckernförde und Rendsburg steht vor einem Wandel. Während akute Fälle künftig in Rendsburg behandelt werden, verlagert sich der Schwerpunkt in Eckernförde. Die medizinische Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre verrät im Interview Details über den Plan der Imland-Klinik.