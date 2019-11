Die vier Langen Nächte in Eckernförde gehen in die zweite Runde. Am Sonnabend, 9. November, ist die Musik das verbindende Thema. Insgesamt zwölf Konzerte werden die Innenstadt beleben. Die Bandbreite reicht von Nostalgieschlagern, Folk und Balkan über das Ukulelenorchester bis zur Neuen Musik.